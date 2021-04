Corinthians retoma treinos à espera de definição do calendário

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda aguardando um posicionamento da FPF (Federação Paulista de Futebol) sobre a possibilidade de retorno do Campeonato Paulista, o Corinthians retornou aos treinos no CT Joaquim Grava nesta terça-feira (6).

Durante a manhã, o elenco voltou a realizar uma atividade tática sob o comando de Vagner Mancini. Já na parte da tarde, os atletas fizeram uma segunda rodada de exercícios, mas desta vez na academia, visando o preparo físico.

A comissão técnica do Corinthians tem focado em melhorar o rendimento da equipe e, principalmente, do sistema ofensivo. Por isso, desde o início da semana passada, Mancini tem exigido bastante dos jogadores nos treinos táticos, parando as atividades, corrigindo o posicionamento de seus titulares e sincronizando a movimentação do time.

Outra proposta da comissão técnica é criar novas alternativas de jogo para o Corinthians. Isso porque, nas últimas partidas, o time teve menos posse de bola do que seus adversários, todos de divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. Foi assim diante dos pernambucanos Salgueiro e Retrô, pela Copa do Brasil, e também contra o Mirassol, em Volta Redonda, em confronto válido pelo Paulista.

Elenco e comissão técnica foram avisados da proposta da FPF em retornar o calendário o mais breve possível. No entanto, ainda não houve uma decisão das autoridades do governo do estado de São Paulo e também do Ministério Público para liberar a realização das partidas de futebol.

Neste cenário, o Corinthians segue treinando em sua pré-temporada improvisada. O próximo treino com bola está previsto para esta quarta (7), pela tarde, mas a programação está sujeita a modificações.