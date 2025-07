Corinthians renova contrato com Yuri Alberto até julho de 2030

Em 2025, manteve o bom momento e foi decisivo na conquista do Paulistão, encerrando um jejum de seis anos do clube.

Artilheiro do time em 2025 com 13 gols em 35 jogos, o atacante está perto de retornar após fratura sofrida em maio. Apesar de um 2023 decepcionante, Yuri deu a volta por cima em 2024, terminando o ano como artilheiro do Brasil com 31 gols.

