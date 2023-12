Corinthians recua, e Inter toma a dianteira para contratar Robert Renan

PORTO ALEGRE, RS, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional negocia a contratação de Robert Renan, zagueiro do Zenit (Rússia), depois de recuo do Corinthians.

O Corinthians recuou e não conta mais com a contratação de Robert Renan. O negócio era dado como encaminhado.

O presidente Duilio Monteiro Alves iniciou a negociação e ouviu que o Zenit liberaria o jogador por um ano. Na sequência, os russos recuaram e toparam ceder por seis meses. O presidente eleito Augusto Melo conversou com o técnico Mano Menezes e eles concordaram que o empréstimo de seis meses não vale.

A ideia do Zenit é emprestar Robert Renan por seis meses para vendê-lo ao West Ham (Inglaterra) no meio do ano. O Corinthians não quer servir como ponte e acha que o período de um semestre não resolveria o problema no setor que perdeu Gil e Bruno Méndez.

Já o Internacional não descarta receber o jogador mesmo ciente de que em seguida ele partirá para a Inglaterra. O Colorado, porém, não abre mão de um período maior de permanência dele no Sul.

A cláusula de liberação em caso de venda é estudada com cautela. Se houver algum tipo de retribuição por isso, como pagamento por 'vitrine', o Inter está disposto a aceitar.

O Inter está em contato com o estafe do jogador e o Zenit para tentar alinhar detalhes de acordo. Se o clube russo aceitar esticar o período de empréstimo para um ano, os gaúchos podem fechar negócio.

O plano do Inter para a zaga é ter uma reposição em caso de saída de Vitão no meio do ano, além de dar protagonismo menor a Gabriel Mercado em 2024. O argentino está em reta final de carreira e sofre na recuperação entre os jogos.