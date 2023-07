Corinthians recebe alerta e cogita não ir a campo contra o Universitario

O Corinthians venceu o Universitario por 1 a 0 em casa e, se for a campo, pode avançar na Sula com um empate.

As autoridades de segurança acreditam que os ânimos podem estar exaltados por causa da prisão de Sebastián Avellino Vargas, preparador físico do Universitario. Ele foi flagrado em supostos atos racistas contra torcedores do Corinthians na Neo Química Arena e segue detido.

O clube paulista entende que, se a única forma for ir no ônibus da polícia, não há segurança suficiente e o melhor pode ser acionar a Conmebol e não se apresentar para a partida.

