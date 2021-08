Corinthians quer usar retrospecto favorável para embalar no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - É inegável que o Corinthians vive dias mais tranquilos nas últimas semanas. As estreias de Giuliano e Renato Augusto, somados ao empate no clássico contra o Santos e a vitória diante do Ceará, por 3 a 1, no último domingo, de certa forma apagaram a fraca atuação diante do Flamengo, há duas semanas, quando o Timão foi dominado em casa e derrotado com facilidade por 3 a 1. Agora a equipe do técnico Sylvinho tenta embalar no Campeonato Brasileiro. Para isso, vai encontrar na próxima rodada um rival contra o qual costuma ter ótimos resultados.

No próximo domingo (22), o clube paulista viaja até Curitiba, onde vai enfrentar o Athletico-PR. Mas mesmo jogando em terras inimigas, o alvinegro de Parque São Jorge tem retrospecto favorável diante dos paranaenses.

Em 24 duelos disputados com o Athletico-PR como mandante, o Corinthians venceu 10, uma vitória a mais que os próprios donos da casa, que somam nove triunfos. Houve ainda cinco empates.

Assim, o aproveitamento corintiano fora de casa contra o Furacão é de 48,6%. Nas últimas vezes que visitou os paranaenses, inclusive, foram duas vitórias — no ano passado, 1 a 0, gol de Everaldo; em 2019, 2 a 0. Vágner Love e Pedrinho marcaram.

A última derrota contra o Athletico-PR fora de casa foi em 2018. Além da superioridade nos números absolutos, o Corinthians também é carrasco do clube do Paraná na Copa do Brasil. Os paulistas avançaram nas três ocasiões em que as equipes se enfrentaram pelo mata-mata nacional: 1997, 2001 e 2009.

Para manter a supremacia fora de casa, o técnico Sylvinho deve repetir a escalação que foi a campo contra o Ceará. Apesar de ter estreado com um golaço, Renato Augusto ainda está longe de começar como titular.

O camisa 8, cujo último jogo tinha sido em dezembro do ano passado, quando ainda defendia o Beijing Guoan, da China, não participou dos treinos com bola na reapresentação do elenco corintiano, nesta quarta-feira (18). Ficou com a equipe de preparação física fazendo treinamento de força, visando adquirir o condicionamento ideal.

Os outros jogadores do elenco fizeram treinos de passes em campo reduzido. "Preparação boa. Fizemos um grande jogo, acredito que agora é sempre buscar a melhora para vencer. Temos que trabalhar com essa mentalidade, que já estamos tendo. É focar no Athletico-PR, vai ser um grande jogo, mas temos totais condições de ir lá em Curitiba, ganhar e subir ainda mais na tabela", disse o volante Gabriel, à Corinthians TV.

Com 21 pontos conquistados, o Timão é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro. Já o Athletico-PR é o 6º, com 23 pontos.