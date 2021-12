Corinthians pode rebaixar Grêmio e se vingar de queda em 2007

Caso a partida termine empatada ou com vitória gremista, os corintianos dependem dos resultados de Bragantino, Fortaleza e Fluminense para assegurar, ainda nesta rodada, seu lugar nos grupos da competição continental do ano que vem.

"No dia mais triste de nossas vidas, estávamos diante desse mesmo adversário --que participou, se orgulhou e tripudiou de nossa tragédia. Assim é o futebol, mas o mundo gira, não é mesmo?", publicou a organizada, que pediu o rebaixamento do adversário como presente de fim de temporada.

Clique aqui e simule os resultados do Campeonato Brasileiro Neste domingo, diante de sua torcida, o Corinthians pode rebaixar o Grêmio para a Série B. A partida, válida pela 37ª rodada, terá transmissão da Globo e do SporTV.

Em 2007, o empate por 1 a 1 entre as duas equipes na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, rebaixou a equipe corintiana para a segunda divisão do Nacional.

