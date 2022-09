Corinthians perde para o América-MG e continua fora do G4

Já o América, oitavo colocado com 39 pontos, volta a campo no mesmo dia, contra o Cuiabá, fora de casa.

Depois, o Corinthians ficou mais com a bola, em busca do empate, mas não conseguiu vencer a zaga da equipe mineira.

O América-MG foi superior no primeiro tempo, ficando mais com a bola e finalizando mais. Cássio fez boas defesas, como na finalização de Henrique Almeida, aos 43 minutos. O Corinthians teve sua melhor chance aos 16 minutos, em finalização de Mateus Vital de média distância defendida por Matheus Cavichioli.

Com o resultado, a equipe de Vítor Pereira segue com 44 pontos, em quinto lugar, um ponto atrás do Flamengo, quarto colocado.

