Corinthians perde Fagner e Gabriel para a partida contra o Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians não terá o lateral Fagner e o volante Gabriel no jogo contra o Grêmio, no próximo domingo (5), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória deste domingo (28) diante do Athletico-PR e está suspensa. Dependendo de outros resultados, a partida na Neo Química Arena pode determinar o rebaixamento do Imortal.

O volante Gabriel foi advertido com o cartão amarelo por falta em Léo Cittadini na entrada da área após perder a bola no meio de campo. O camisa 5 tinha sido amarelado nos jogos contra o Internacional e Ceará, ambos fora de casa, e agora está suspenso. A tendência é de que Xavier ocupe a vaga no meio de campo.

Peça-chave na montagem do sistema defensivo do Corinthians, Fagner cometeu falta nos minutos finais da partida por impedir com o braço o avanço do adversário e também recebeu o cartão amarelo. O lateral é um homem de confiança da comissão técnica e deve ser substituído por João Pedro ou até mesmo por Du Queiroz, caso Sylvinho opte por mudar o esquema tático.

Contratado no meio deste ano, João Pedro tem apenas uma partida pelo Corinthians, disputada no Castelão, contra o Ceará. Naquela ocasião, o lateral falhou no lance que gerou o segundo gol do Vozão e determinou a derrota do time do Parque São Jorge em Fortaleza.

A partida contra o Grêmio será disputada domingo, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo marca a despedida do Corinthians de seu estádio na temporada 2021 e os ingressos para o duelo com os gaúchos já estão sendo comercializados.