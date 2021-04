Corinthians perde do Peñarol em casa e se complica na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians desperdiçou uma série de oportunidades diante do Peñarol (URU) nesta quinta-feira (29) e acabou derrotado pelos uruguaios, por 2 a 0, na segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Ainda sem vencer na competição --na estreia empatou sem gols com o River Plate (PAR)--, os corintianos estão em situação complicada no Grupo E, na terceira posição, com apenas um ponto somado.

Somente o primeiro colocado de cada chave avançará ao mata-mata. Com seis pontos em duas partidas, a equipe uruguaia lidera o grupo, seguida dos paraguaios, que somam quatro.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrentará o lanterna Sport Huancayo (PER), com a dificuldade de ter de atuar na altitude de 3.250 metros acima do nível do mar da cidade de Huancayo, no dia 6 de maio.

A derrota desta quinta foi a segunda dos corintianos na temporada, porém derrubou uma longa escrita do time alvinegro, que nunca havia sido derrotado pelo Peñarol em duelos oficiais. Foram três vitórias e três empates até este primeiro revés.

Depois de poupar quase todos os titulares no clássico com o Santos, no último domingo, quando venceu a partida por 2 a 0, o clube do Parque São Jorge voltou a atuar com força máxima.

Com exceção a Luan e Fagner, no entanto, o rendimento dos jogadores foi aquém do que foi apresentado pelos reservas no clássico. Sobretudo no ataque, o Corinthians desperdiçou uma série de oportunidades e ainda sofria com a falta de mobilidade de Jô.

Nas poucas vezes em que conseguiu acertar o alvo, acabou parando nas mãos do goleiro Dawson. Ele fez ao menos três grandes defesas.

Cássio também foi bastante exigido e evitou uma derrota por placar mais elástico. Nem o goleiro, porém, conseguiu impedir os gols de Giovanni González, aos 12 minutos do primeiro tempo, e de Terans, aos 10 do segundo.

Só depois de ver seu time sendo derrotado por dois gols de vantagem Mancini resolveu fazer alterações. As opções escolhidas pelo treinador, no entanto, mais uma vez, não surtiram efeito. Após 180 minutos, o Corinthians ainda não marcou nem sequer um gol na Copa Sul-Americana.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Camacho (Ramiro) e Cantillo; Léo Natel (Gustavo Mosquito), Luan (Vitinho) e Otero (Gabriel Pereira); Jô (Cauê). T.: Vagner Mancini

PEÑAROL

Dawson; Acosta (Canobbio), Formiliano, Kagelmacher e Piquerez; Gargano (Musto), Trindade, Giovanni González e David Terans (Ceppellini); Facundo Torres (Schiappacasse) e Álvarez Martínez. T.: Mauricio Larriera

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)

VAR: Carlos Astroza (CHI)

Cartões amarelos: Bruno Méndez, Otero, Cantillo, Gil e Fábio Santos (COR); Kagelmacher e Acosta (PEN)

Gols: Giovanni González (PEN), aos 12'/1ºT; David Terans (PEN), aos 10'/2ºT