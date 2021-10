Corinthians pede respeito a distanciamento em jogo contra o Fluminense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians vai intensificar a campanha de conscientização para que os torcedores da equipe respeitem os protocolos de prevenção à Covid-19 nos jogos do time alvinegro na Neo Química Arena.

Na segunda (11), o clube informou que foi notificado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, por meio do Centro de Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Controle de Doenças, devido às aglomerações nas arquibancadas do estádio na vitória sobre o Bahia, na última terça (5). O jogo marcou o retorno do público aos estádios paulistas.

Nesta quarta-feira (13), o time de Sylvinho terá um novo confronto em casa, contra o Fluminense, às 21h, em duelo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O SporTV e o Premiere vão exibir o jogo.

Entre as recomendações para a torcida estão o "respeito à necessidade de distanciamento entre as pessoas [nas dependências do estádio], uso constante de máscara de proteção facial e a higienização das mãos".

Além disso, conforme o protocolo já utilizado diante do time baiano, para acessar a arena será necessário a comprovação do esquema vacinal contra a Covid-19 completo. Para quem tiver tomado apenas a primeira dose dos imunizantes de duas doses haverá a necessidade de apresentar um teste do tipo PCR (realizado até 48 horas antes do jogo) ou de antígeno (até 24 horas antes).

"Pedimos aos nossos torcedores atenção e intensa colaboração na partida contra o Fluminense", diz um trecho da nota divulgada pelo Corinthians. "O clube foi alertado pelas autoridades de que a reincidência poderá acarretar punições que, se ocorrerem, poderão afetar não apenas as previsões financeiras como também a própria campanha no Brasileiro."

No Nacional, o time de Sylvinho está na briga por uma vaga na Libertadores. Apesar de ter perdido uma longa invencibilidade na última rodada, quando foi derrotado pelo Sport, por 1 a 0, segue bem na tabela, com 37 pontos conquistados. Até o duelo com o time de Recife, a equipe alvinegra vinha de cinco vitórias e cinco empates, sequência que levou a brigar pelas primeiras posições.

Para o jogo contra o Fluminense, o meia Willian deverá ser a principal novidade da equipe corintiana. Ele não atuou na rodada passada por causa de um desconforto muscular, mas já está recuperado.

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Willian, Gabriel Pereira e Róger Guedes. T.: Sylvinho

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla. T.: Marcão

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: 21h (de Brasília) desta quarta-feira (13)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere