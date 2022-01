Corinthians observa Copinha para balancear elenco e escalar no Paulistão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria e comissão técnica do Corinthians estão de olhos bem abertos ao que acontece na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os garotos da base tentam demonstrar trabalho e ganhar a simpatia de Sylvinho, já que, ao fim da Copinha, dois ou três nomes devem ser promovidos para balancear o experiente elenco alvinegro. Focado na Copa Libertadores, o Corinthians montou um elenco experiente e com rodagem internacional. A equipe ideal alvinegra tem uma média de idade de 31,6 anos e preocupa no longo prazo. Isso porque nomes como Fábio Santo, 34, Renato Augusto, 33, e Jô, 34, dificilmente estarão aptos a participar de todos os compromissos da temporada. O clube priorizará as partidas da Copa Libertadores e usará a fase de grupos do Campeonato Paulista como uma espécie de laboratório, o que abre espaço para jovens jogadores. O planejamento é rodar o grupo e avaliar as promessas da base enquanto os medalhões focam na preparação física e nos trabalhos técnicos com Sylvinho. Nos bastidores, o Corinthians ainda busca um centroavante para ser a referência do sistema ofensivo e um zagueiro que possa fazer sombra aos titulares João Victor e Gil. O goleiro Ivan, da Ponte Preta, interessa ao time de Itaquera, mas sua chegada é vista mais como uma oportunidade de mercado do que uma necessidade da equipe. Todas as outras posições carentes serão preenchidas pelos jogadores que se destacarem na Copinha. Na estreia, o Timãozinho venceu, por 2 a 1, e agora mede forças com o River-PI às 21h45 desta sexta (7) para se garantir no mata-mata da competição. O técnico Sylvinho e seus auxiliares não estarão em São José dos Campos, mas receberão os relatórios da partida. Nomes como Caetano, Biro, Rodrigo Varanda, Matheus Araújo, Keven, Felipe Augusto já passaram pelo profissional e podem voltar a ser aproveitados no CT Joaquim Grava. Na segunda (10), a equipe de garotos do Corinthians fará seu último compromisso pelo grupo 15, a partir das 20h, contra o São José-SP.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.