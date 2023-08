Corinthians não pensa em novos reforços mesmo se perder mais um titular

Em 12°, o Internacional, que não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, recebe o Corinthians, 14° colocado, neste sábado (5), às 18h30., no Beira-Rio. Gabriel Moscardo, revelação alvinegra de 17 anos, foi relacionado por Vanderlei Luxemburgo, mesmo sem poder jogar -ele se recupera de uma cirurgia de apendicite.

Apesar desse cenário positivo, o presidente Duilio Monteiro Alves quer ficar com Murillo pelo menos até o fim do ano.

O time entende que está bem servido com a saída de Róger Guedes e também estaria se Murillo for vendido.

O Corinthians estipulou o valor de 20 milhões de euros (R$ 106 mi) como ideal. Os números oferecidos informalmente por dirigentes ou agentes têm time espera propostas oficiais e evita se empolgar com as consultas. Nada foi formalizado até agora e não há pressa por uma negociação.

