Corinthians melhora defesa, mas completa quatro jogos sem marcar gol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians tem um problema a ser resolvido no curto prazo: a ineficiência do ataque. O sistema ofensivo do clube passou em branco nos últimos quatro jogos e, no domingo (28), na estreia no Campeonato Paulista, sequer acertou uma finalização em direção ao gol do Red Bull Bragantino.

A comissão técnica está incomodada, mas foca na reestruturação da equipe após uma temporada repleta de tropeços. Já são 360 minutos de seca, então, em confrontos com Santos, Vasco, Internacional, todos eles pelo Brasileiro, e Bragantino, já no Estadual.

A fase individual dos atacantes e meio-campistas não é das melhores e, também por isso, o técnico Vagner Mancini optou em promover as estreias de Rodrigo Varanda e Cauê, ambos vindos das categorias de base do clube.

Mesmo com os garotos em campo, o rendimento se manteve abaixo do esperado. Ao todo, segundo o levantamento do SofaScore, o Corinthians finalizou oito vezes na partida disputada em Bragança Paulista, todas elas sem direção —sendo bloqueadas pela defesa adversária ou simplesmente para fora.

Os números incomodam o técnico Vagner Mancini. No entanto, mesmo ciente da dificuldade de sua equipe em oferecer perigo ao gol adversário, o comandante está focado em arrumar primeiro o sistema defensivo, que não toma gol há três partidas consecutivas.

A ideia é montar um time mais sólido na última linha de marcação e no meio de campo para depois organizar o ataque.

"Me incomoda. Hoje [domingo] tivemos algumas oportunidades no primeiro tempo, poucas no segundo, e isso necessita de ajustes. Por outro lado, a equipe não sofre gols há três jogos. Estamos reorganizando a parte defensiva, sabemos que, para reconstruir uma equipe, é necessário parar de tomar gols antes de voltar a fazê-los. Estamos em transição e os ajustes vão acontecer na hora certa", disse.

O próximo compromisso do Corinthians na temporada é contra o Palmeiras, na quarta (3), às 19h, na Neo Química Arena.

Há uma certa cobrança interna por um resultado positivo no Dérbi, sobretudo após o último encontro com o rival, quando foi goleado, por 4 a 0, em partida do segundo turno do Brasileiro.

Por conta disso, a expectativa é de que a comissão técnica promova mudanças no ataque do Corinthians para o clássico.