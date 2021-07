Corinthians leva novidade do sub-23 para sequência fora pelo Brasileiro

Até aqui, o Corinthians soma 11 pontos no Brasileiro e ocupa a 13ª colocação —fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. A Chape, por sua vez, é a vice-lanterna, com apenas quatro pontos, ainda ser qualquer vitória na competição.

Mesmo suspenso, Roni estará em Chapecó. Isso porque a delegação vai viajar de Santa Catarina direto para o Ceará, onde encara o Fortaleza no domingo (11), na sequência do Brasileiro. A estratégia foi adotada pelo clube para cortar custos e ajudar na recuperação dos atletas.

A novidade na lista de relacionados foi o volante Du Queiroz, que pertence ao elenco sub-23 do Corinthians, mas treinou com os profissionais ao longo desta semana e agradou o técnico Sylvinho. Ele poderá ser efetivado no grupo, que perdeu recentemente os volantes Camacho e Ramiro.

