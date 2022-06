Corinthians joga mal, é derrotado pelo Cuiabá e pode perder liderança do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chegou ao fim a invencibilidade de 11 jogos do Corinthians do técnico Vítor Pereira. Na noite desta terça-feira (7), na Arena Pantanal, o time alvinegro foi superado pelo Cuiabá, por 1 a 0, com gol do lateral Uendel. O resultado tirou a equipe do Mato Grosso da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro e pode arrancar o clube paulista da liderança em caso de vitórias de Palmeiras e/ou Atlético-MG na sequência da rodada.

Assim como tem acontecido há algumas semanas, o Corinthians não conseguiu desempenhar um bom futebol. A equipe foi apática no primeiro tempo e viu o Cuiabá ser mais agressivo no ataque até conseguir o gol em uma falha do elenco alvinegro na saída de bola. No segundo tempo, Vítor Pereira mudou a estrutura da equipe, porém o clube pouco criou e deixou o campo derrotado.

Com a vitória, o Cuiabá chegou aos 11 pontos ganhos na tabela e chegou à 15ª colocação —agora fora da zona de rebaixamento. O Corinthians estaciona nos 18 pontos e pode perder a liderança caso o Atlético-MG derrote o Fluminense, nesta quarta-feira (8), no Maracanã, e/ou o Palmeiras vença o Botafogo, no Allianz Parque, em partida que acontece na quinta-feira (9).

Quem demorou alguns minutos a mais para entrar na Arena Pantanal perdeu um bom início de jogo. Se aproveitando de erros individuais da defesa corintiana, o Cuiabá teve duas boas chances com o centroavante André —a primeira defendida por Cássio e a segunda passando rente à trave. Ainda antes dos dez minutos de partida, o time alvinegro também conseguiu uma boa chance com Gustavo Mosquito, que parou nas mãos de João Carlos.

O Corinthians iniciou o jogo com mais posse, porém sem ter o domínio da partida e criando muito pouco no sistema ofensivo. Os zagueiros Robson Bambu, Gil e Raul Gustavo foram os que mais tocaram na bola pela equipe paulista —o que evidencia a dificuldade alvinegra em agredir o adversário. Sem participar da partida, o atacante Róger Guedes recuou e tentou ser o articulador do time, porém sem sucesso.

O primeiro gol da partida saiu dos pés do lateral Uendel, capitão do Cuiabá e ex-atleta do Corinthians. Depois de um erro do time paulista na saída de bola, o meia-atacante Adson foi desarmado ainda no campo de defesa e a bola sobrou para o camisa 6. Uendel a dominou e bateu cruzado, rasteiro, acertando a rede próxima ao pé de trave, dificultando qualquer ação de Cássio.

Em desvantagem, o elenco alvinegro tentou sair para o ataque e tentar recuperar o prejuízo ainda no primeiro tempo. Desorganizada, a equipe não conseguiu chegar ao campo de ataque e demonstrou nervosismo em campo com Raul Gustavo e Du Queiroz sendo amarelados. Antes do intervalo, o técnico Vítor Pereira mandou Renato Augusto, Lucas Piton e Júnior Moraes ao aquecimento.

Completamente insatisfeito com o futebol apresentado pelo Corinthians no primeiro tempo, o português Vítor Pereira tratou de fazer quatro substituições no intervalo: Renato Augusto, Giuliano, Lucas Piton e Júnior Moraes entraram em campo nas vagas de, respectivamente, Adson, Du Queiroz, Bruno Melo e Robson Bambu.

Com as mudanças, o Corinthians passou a jogar no 4-3-3 e o atacante Róger Guedes teve a oportunidade de atuar aberto pelo lado esquerdo do ataque —posição onde mais se sente confortável. Recentemente, o camisa 9 e Vítor Pereira tiveram rusgas nos bastidores do CT Joaquim Grava justamente pelo fato de o português não o escalar naquela faixa do campo.

Reconfigurado e com uma formação mais experiente em campo, o Corinthians viu o Cuiabá ficar muito próximo de ampliar o marcador no início do segundo tempo. A equipe do Centro-Oeste desperdiçou uma oportunidade com Alan Empereur após cobrança de escanteio e, na sequência, André tentou um passe de letra no meio de campo e matou um contra-ataque promissor.

Depois dos dez primeiros minutos da etapa final, o Corinthians se encontrou taticamente na partida e passou a ser o protagonista do confronto na Arena Pantanal. Os meias Giuliano e Renato Augusto conseguiram organizar a equipe e acuaram o Cuiabá em seu campo de defesa. No entanto, os esforços não foram suficientes e o time alvinegro saiu derrotado da Arena Pantanal.

O Cuiabá volta a campo no próximo sábado (11), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Red Bull Bragantino, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians joga no mesmo dia, às 16h30, contra o Juventude na Neo Química Arena também pela Série A do Brasileiro.

CUIABÁ

João Carlos; João Lucas, Alan Empereur, Marllon e Uendel; Camilo, Rafael Gava (Marcão Silva) e Pepê (Paulão); André Luís, Felipe Marques (Valdívia) e André Felipe (Jenison). T.: Bernardo Franco.

CORINTHIANS

Cássio; Robson Bambu (Júnior Moraes), Gil e Raul Gustavo; Gustavo Mantuan, Cantillo, Du Queiroz (Giuliano) e Bruno Melo (Lucas Piton); Gustavo Mosquito (Wesley), Adson (Renato Augusto) e Róger Guedes. T.: Vítor Pereira.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: João Carlos (CUI); Raul Gustavo e Du Queiroz (COR)

Cartões vermelhos: Valdívia (CU)

Gols: Uendel (CUI), aos 35'/1ºT.