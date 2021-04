Corinthians inicia maratona na retomada do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians inicia neste domingo (11), às 20h, contra o Guarani, em Campinas, uma série de três partidas pelo Campeonato Paulista em apenas seis dias.

Depois de encarar o Bugre, o time de Vagner Mancini enfrentará a Ferroviária, na terça (13), às 20h, em Araraquara, e depois o São Bento, na sexta-feira (16), às 20h, na Neo Química Arena.

A maratona de jogos foi determinada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) para cumprir o calendário previsto para a competição, programada para acabar em 23 de maio.

Devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus, o futebol estava suspenso em São Paulo desde o dia 15 de março como parte das ações da fase emergencial do plano para conter a disseminação da Covid-19 no estado.

A FPF chegou a tentar levar o torneio para outros estados, mas conseguiu realizar apenas duas partidas, há duas semanas (Mirassol x Corinthians e São Bento x Palmeiras), ambos em Volta Redonda, no Rio.

Na sexta (9), o governador João Doria (PSDB) anunciou que o estado voltaria à fase vermelha e permitiria a realização de eventos esportivos a partir de sábado (10). Os clubes, então, aceitaram jogar com um intervalo de somente 48 horas.

A partida com o Guarani é válida pela 11ª rodada do Paulista, mas foi antecipada justamente para ajustar o calendário após quase um mês de paralisação.

Nesse período, havia somente a permissão para que os clubes continuassem treinando no estado. O time corintiano, aliás, entrou em campo pela última vez no dia 26, quando eliminou nos pênaltis o Retrô-PE, em Saquarema (RJ), pela segunda fase da Copa do Brasil.

No Estadual, o Corinthians lidera o Grupo A, disparado com 11 pontos. Já o Guarani soma cinco na chave D.

GUARANI

Gabriel Mesquita; Éder Sciola, Romércio, Airton e Bidu; Índio, Rodrigo Andrade e Régis; Andrigo, Júlio César e Bruno Sávio. T.: Allan Aal

CORINTHIANS

Cássio; Fágner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Ramiro, Camacho e Gabriel; Varanda, Gustavo Silva e Jô. T.: Vagner Mancini

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Horário: 20h

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira