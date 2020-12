Corinthians goleia Ferroviária e leva bicampeonato do Paulista Feminino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians goleou a Ferroviária por 5 a 0 neste domingo (20), sob forte calor em Araraquara, e sagrou-se bicampeão do Paulista Feminino.

Crivelari, Érika, Tamires, Diany e Grazi marcaram os gols da partida. Somados os placares registrados na Arena Barueri (3 a 1), domingo passado, e na Fonte Luminosa, a equipe alvinegra acumulou um imponente 8 a 1.

O time comandado pelo técnico Arthur Elias termina a temporada 2020 confirmando o domínio de seu projeto no futebol brasileiro, com os títulos nacional e estadual.

Há duas semanas, o Corinthians conquistou o Brasileiro Feminino, também pela segunda vez (vencera em 2018), ao bater o Avaí/Kindermann na decisão.

A vitória sobre a Ferroviária vinga a derrota sofrida na final do Brasileiro de 2019, quando o Corinthians chegou com longa invencibilidade de 37 jogos, mas acabou derrotado nos pênaltis pela equipe comandada por Tatiele Silveira após dois empates.

Também no ano passado, o Corinthians bateu o São Paulo para ficar com o título paulista. Na partida de volta, em Itaquera, as jogadoras alvinegras superaram as rivais por 3 a 0 e conquistaram o Estadual para um público recorde de 28.600 torcedores.

Em outras decisões estaduais do futebol feminino neste domingo, o Internacional sagrou-se o campeão gaúcho ao bater o Grêmio, e o Atlético-MG, vencedor do Mineiro diante do rival Cruzeiro, em jogo disputado no Mineirão.

Campeões do Paulista Feminino na década

2020 - Corinthians

2019 - Corinthians

2018 - Santos

2017 - Rio Preto

2016 - Rio Preto

2015 - São José

2014 - São José

2013 - Ferroviária

2012 - São José

2011 - Santos