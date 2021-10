Corinthians goleia e vai à final do Campeonato Paulista feminino

Antes mesmo do confronto em Araraquara, o Corinthians já era favorito. No futebol feminino, está invicto contra o adversário. Agora são 23 vitórias e quatro empates.

O Corinthians entrou em campo próximo da vaga. Na partida de ida, em Araraquara, já havia vencido por 1 a 0. O outro finalista sairá do confronto entre São Paulo e Santos. No primeiro jogo, o clube do Morumbi ganhou também por 1 a 0.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.