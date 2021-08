Corinthians formaliza proposta a Willian e aguarda resposta do jogador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Corinthians formalizou uma proposta ao meia-atacante Willian, do Arsenal. Insatisfeito com o atual momento dos Gunners, o brasileiro não permanecerá em Londres, estuda seu novo destino e tem a preferência por seguir atuando no futebol europeu. Os valores e condições ofertados pelo clube do Parque São Jorge são mantidos em sigilo.

Há a possibilidade do jogador assinar com o Corinthians em definitivo, mas para isso o Arsenal teria que rescindir o contrato do meia-atacante, válido até o meio de 2023, mas até o presente momento não houve um acordo pela rescisão. Outra opção viável seria um empréstimo dos londrinos ao Alvinegro. No entanto, para que isso aconteça, os Gunners teriam de se comprometer a pagar uma porcentagem alta dos salários do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal 'GE'.

Tanto o Corinthians como os representantes de Willian mantêm as informações sobre a proposta em sigilo. Conforme apurou a reportagem, a contratação do jogador passaria por uma engenharia financeira do Alvinegro e uma provável busca por um parceiro comercial. Como atua na Inglaterra, o meia-atacante recebe seu salário em libras esterlinas, moeda extremamente valorizada em relação ao real (7,18 no câmbio atual).

Na Europa, o nome do Willian é vinculado ao Milan, da Itália, além de outras equipes que não tiveram seus nomes revelados. O desejo do jogador e também de sua família é permanecer no Velho Continente. Atualmente, o jogador tem 33 anos e, desde que deixou o Corinthians, em 2007, se manteve em clubes europeus com passagens por Ucrânia, Rússia e Inglaterra.