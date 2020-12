Corinthians fica com um a menos e empata com Fortaleza pelo Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fortaleza e Corinthians empataram no Castelão por 0 a 0 nesta quarta-feira (2), no jogo de abertura da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Houve muita reclamação da equipe alvinegra por um pênalti no segundo tempo, mas o árbitro não atendeu ao pedido e ainda expulsou Jô pouco depois, gerando mais questionamentos.

Com o resultado no Ceará, cada uma das equipes chegou aos 30 pontos. Elas estão na faixa intermediária da tabela de classificação, ainda tentando ganhar distância do grupo dos últimos e se aproximar da luta por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

O jogo não chamou a atenção pela alta qualidade técnica, embora tenham surgido oportunidades para os dois times. A velocidade do Fortaleza criou problemas na etapa inicial, e o Corinthians foi mais agressivo na final, porém nenhuma rede foi balançada.

As estratégias adotadas eram bem distintas. Os visitantes não tinham opção de velocidade e apostavam nos passes curtos. Os donos da casa jogavam todas as fichas nas arrancadas de Romarinho, David e Osvaldo.

O Corinthians criou uma chance logo no início, em cabeceio ruim de Otero, porém as melhores oportunidades do primeiro tempo foram do Fortaleza. A principal surgiu na agilidade de Osvaldo, que fintou Gil e parou em defesa de Cássio, que viveu boa jornada.

David também se viu em boa situação em algumas ocasiões, mas na maior delas, fez a escolha errada. Em uma delas, na cara de Cássio após falha em corte de Fábio Santos, tentou driblar o goleiro e foi superado no duelo.

Após o intervalo, o Corinthians passou a frequentar mais a área do Fortaleza. Em uma investida por ali, aos 13 minutos do segundo tempo, Gabriel se antecipou à marcação e foi atingido. O juiz não deu o pênalti e, após conversa com o árbitro de vídeo, descartou a checagem no monitor.

A revolta dos atletas alvinegros cresceu ainda mais quando o árbitro Bráulio da Silva Machado resolveu consultar as imagens de um outro lance, após aviso do VAR Igor Junio Benevenuto. Ele enxergou agressão de Jô em escanteio e o expulsou, aos 35 minutos.

Com um a menos, o Corinthians procurou se defender com duas linhas de quatro jogadores, com Cazares à frente, satisfeito na situação adversa com o ponto fora de casa. Foi o suficiente para assegurar o resultado antes de mais questionamentos ao juiz ao apito final.

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Wanderson (Ederson), Jackson e Bruno Melo; Felipe, Juninho, Romarinho (Mariano Vásquez) e Osvaldo (Yuri); Bergson e David (João Paulo). Técnico: Marcelo Chamusca

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Marllon e Fábio Santos; Gabriel (Ramiro) e Cantillo (Xavier); Otero (Mateus Vital), Luan (Cazares) e Lucas Piton (Gabriel Pereira); Jô. Técnico: Vagner Mancini

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Marcus Vinicius Gomes (ambos de MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: David e (Derley) (F); Cantillo e Gabriel Pereira (C)

Cartões vermelhos: Bruno Melo (F); Jô (C)