Corinthians, Ferroviária e Flamengo estão na 2ª fase do Brasileiro Feminino

Rio de Janeiro/RJ - O fim da 11ª rodada do Brasileirão Feminino trouxe três classificados para a segunda fase da competição: Corinthians, Ferroviária e Flamengo. As Brabas estão em primeiro lugar com 28 pontos, as Guerreiras Grenás em segundo com 27 e as Meninas da Gávea em terceiro também com 27 pontos, informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)

O Timão garantiu a classificação após vencer o Santos por 1 a 0 no clássico Alvinegro, com um gol de Jheniffer. Já a Ferrinha conseguiu a vaga ao superar o Real Brasília por 2 a 0, com a colaboração de Laryh e Lelê. Com os resultados da rodada, o Rubro-Negro também está garantido nas quartas de final, mas ainda joga nesta segunda-feira (15), contra o São Paulo no Luso Brasileiro, com transmissão do SporTV.

Ainda nesta rodada, na sexta-feira (12), o Athletico-PR venceu o Bahia com uma incrível virada por 2 a 1. O Bahia saiu na frente com um gol de Juliana, mas Maiara e Duda Tosti reverteram para o time da casa, que conseguiu três pontos importantes.

No sábado (13), O Grêmio entrou na zona de classificação ao superar o Real Ariquemes por 1 a 0. Rafa Levis foi a Guria Gremista que balançou a rede na busca dos três pontos.

O domingo (14) foi recheado de jogos e dez equipes entraram em campo. O Ceará sofreu um revés para o Avaí/Kindermann. As Leoas foram em busca da virada e saíram com uma vitória por 2 a 1. Na partida entre Atlético.MG e Internacional, Djeni brilhou e marcou duas vezes para as Gurias Coloradas, que estão em quinto lugar com 22 pontos. No jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras marcou três vezes e, consequentemente, garantiu três pontos importantes. A partida terminou com o placar de 3 a 2 para o Palestra, que marcou com Duda Santos e Amanda Gutierres (2).

Flamengo e São Paulo encerram a rodada nesta segunda, às 20h.

CBF / Portal do Holanda