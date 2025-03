Corinthians Feminino: Andressa Alves brilha e comanda vitória na Supercopa

(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians Feminino superou o Grêmio por 3 a 0 pelas quartas de final da Supercopa Feminina na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, neste domingo (9). Vic Albuquerque marcou uma vez, enquanto a estreante Andressa Alves, torcedora declarada do Timão, balançou a rede duas vezes.

A primeira partida oficial das Brabas nesse ano culminou na classificação para a próxima fase da competição. O Corinthians conquistou o título do torneio no ano passado e, até o momento, é o único clube a vencer todas as três edições da competição. As Brabas pegam agora o Cruzeiro nas semifinais.

O Corinthians ainda disputa o Campeonato Brasileiro Feminino e enfrenta o Real Brasília na primeira rodada, ainda sem data e sem locais definidos.

COMO FOI O JOGO

O primeiro lance importante do jogo ocorreu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando Raissa Bahia, do Grêmio, recebeu o segundo cartão amarelo após uma entrada forte na adversária e foi expulsa. Com uma jogadora a mais, as Brabas partiram para o ataque. Pouco depois, Vic Albuquerque, que havia acabado de entrar, encontrou espaço dentro da área e chutou forte de perna esquerda para abrir o placar: Corinthians 1 a 0.O

Timão manteve a pressão e logo ampliou. Tamires recebeu um bom passe pela esquerda e cruzou com precisão para Andressa Alves, que dominou, se livrou da marcação e bateu para o gol: Corinthians 2 a 0.

O Grêmio até tentou levar algum perigo ao Corinthians, mas esbarrou em passes errados e em uma defesa bem postada.

Já no segundo tempo, Vic Albuquerque voltou a se destacar, desta vez como garçom. A jogadora cruzou com precisão na cabeça de Andressa Alves, que não desperdiçou e marcou seu segundo gol na partida, fechando o placar: Corinthians 3 a 0.