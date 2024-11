Corinthians faz 2 a 0 no Palmeiras, encerra tabu e se afasta da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians aproveitou duas bobeadas do Palmeiras para vencer o rival por 2 a 0 na noite desta segunda-feira (4) na Neo Química Arena em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, os comandados de Ramón Díaz encerraram um incômodo tabu que já durava três anos e conseguiram se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

A última vitória do Corinthians contra o Palmeiras havia sido em 25 de setembro de 2021, pelo returno do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, acompanhado por mais de 46 mil torcedores em Itaquera, o alvinegro chegou aos 38 pontos e subiu duas posições, alcançando a 13ª colocação na tabela de classificação.

Vindo de um empate no Allianz Parque com o Fortaleza, o Palmeiras tinha a possibilidade de dormir na liderança se superasse o Corinthians fora de casa, mas estacionou nos 61 pontos e seguiu na vice-liderança. O líder Botafogo tem 64 pontos e joga nesta terça-feira (5) contra o Vasco, no Nilton Santos.

Os comandados de Abel Ferreira pressionaram o Corinthians desde o início da partida, principalmente por meio de jogadas criadas pelo jovem Estêvão pela ponta direita.

Ameaçando o gol de Weverton basicamente via contra-ataques, o Corinthians abriu o placar aos 40 do primeiro tempo com Rodrigo Garro. O meia Matheuzinho dominou a bola na grande área após corte errado feito pelo lateral esquerdo Caio Paulista e passou para o argentino, que acertou forte chute rasteiro para fazer seu 10º gol pelo Corinthians na temporada.

O primeiro tempo também ficou marcado por uma cabeça de porco arremessada no campo pela torcida alvinegra, quando Raphael Veiga se preparava para cobrar um escanteio aos 28 minutos.

O atacante Yuri Alberto deu um leve chute para tirar a cabeça de dentro do gramado. O suspeito de arremessar o objeto foi encaminhado por policiais ao Jecrim (Juizado Especial Criminal).

O segundo tempo começou como o primeiro, com o Palmeiras pressionado mais o Corinthians novamente com boas jogadas de Estêvão.

Aos 10 minutos, no entanto, o alvinegro ampliou no contra-ataque. Garro disparou pela direita após escanteio do Palmeiras e cruzou para Yuri Alberto. O atacante se valeu de uma saída errada de Weverton do gol para empurrar para o fundo das redes, se isolando ainda mais como o artilheiro do Corinthians no Brasileiro, com oito gols.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2x0 PALMEIRAS

CORINTHIANS

Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho (Raniele) e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Martínez, Alex Santana (Carrillo), Garro e Hugo; Memphis Depay (Bidon) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Dudu), Estêvão (Maurício) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabricio Vilarinho da Silva

VAR: Wagner Reway

Público: 46.085

Cartões amarelos: Hugo, Matheuzinho (COR); Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Marcos Rocha (PAL)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Garro (COR), aos 40 min do 1° tempo; Yuri Alberto (COR), aos 10 min do 2° tempo