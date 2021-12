Corinthians fatura R$ 26,4 mi no Brasileiro e fracassa em meta orçamentária

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro na quinta posição, atrás do campeão Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Fortaleza. O clube do Parque São Jorge garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores do ano que vem e faturou premiação de R$ 26,4 milhões que serão pagos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Com o resultado na Série A, o Corinthians ficou muito próximo de bater sua meta orçamentária em premiações para temporada 2021, porém fracassou. No ano passado, ainda na gestão do presidente Andrés Sanchez, o clube projetou receber R$ 38 milhões pelas performances do time masculino profissional, mas faturou R$ 36,2 milhões.

Além dos R$ 26,4 milhões vindos da CBF, o time alvinegro recebeu cheque de R$ 4,2 milhões pela sua participação na primeira, segunda e terceira fases da Copa do Brasil, e mais pagamento de US$ 1,02 milhão (R$ 5,66 milhões na cotação atual) pela disputa da primeira fase da Copa Sul-Americana.

O Corinthians ainda não divulgou o orçamento para a próxima temporada, mas a tendência é de que 2022 seja mais lucrativo por conta da vaga na Libertadores. Como terminou o Brasileiro em quinto, embolsou US$ 3 milhões (R$ 16,66 milhões) pela presença na fase de grupos do torneio continental, e receberá pelo menos R$ 1,7 milhão por estar garantido na terceira fase da Copa do Brasil.

Com o dinheiro entrando em caixa, a diretoria planeja a montagem de um time mais competitivo e vai ao mercado da bola em busca de nomes experientes para a composição do elenco. A primeira aquisição será o volante Paulinho, que já acertou verbalmente com o Corinthians por duas temporadas, e depois o clube buscará um centroavante para disputar posição com Jô.