Corinthians estreia naming rights com empate no final contra o Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e Botafogo ficaram no empate na estreia do novo nome do estádio do clube paulista, neste sábado (5). A Neo Química Arena foi o palco do 2 a 2 -com gols de Fagner e Jô para o Corinthians, e Bruno Nazario e Kalou para o Botafogo- válido pela oitava rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o Corinthians fica na nona colocação, com nove pontos. Já o Botafogo é o 15º, com oito pontos. Na quarta-feira (9), o Botafogo visita a Arena da Baixada para enfrentar o Athletico. No dia seguinte, o Corinthians recebe o rival Palmeiras para o primeiro dérbi paulista deste Brasileirão.

Bruno Nazario foi o jogador que mais deu trabalho à defesa corintiana. Aos 21 do primeiro tempo, ele marcou, de falta, o gol que igualou o placar em Itaquera. Também obrigou Cássio a fazer boa defesa no começo do segundo tempo. Na distribuição do jogo, o camisa 10 acertou mais de 80% dos passes.

Araos foi chamado de última hora para entrar no lugar de Luan, que sentiu dores na coxa antes da partida. No fim do primeiro tempo, fez falta em Caio Alexandre e recebeu cartão amarelo. Tentou um chute no começo da segunda etapa, mas pouco depois foi sacado para a entrada de Mateus Vital.

O Corinthians inaugurou o seu estádio na zona leste de São Paulo, em 2014, com uma derrota para o Figueirense por 1 a 0. Seis anos depois, o time passou por uma nova estreia, desta vez do tão desejado naming rights. E mais uma vez, o time não conseguiu vencer na inauguração, desta vez sem torcedores.

CRONOLOGIA DO JOGO

O dono da casa abriu o placar de pênalti com 11 minutos de jogo. Benevenuto havia derrubado Mosquito, e Traci entendeu como lance para penalidade. Fagner mandou no canto direito e colocou o Corinthians na frente.

Dez minutos depois, o mesmo Fagner parou a bola com o braço, resultando em falta para o Botafogo. Bruno Nazário manda praticamente da entrada da área, Cássio chega a tocar na bola, mas ela passa para deixar o jogo em 1 a 1.

No segundo tempo, o marfinense Kalou recebeu a bola de Rhuan e, mesmo desequilibrado, conseguiu virar o placar para o Botafogo. No minuto seguinte, Otero empataria a partida novamente, mas o VAR flagrou uma falta de Jô em Benevenuto e o lance foi invalidado.

Aos 48 minutos, Fagner conseguiu encontrar Jô, que se redimiu da falta no lance do gol anulado e garantiu o empate ao Corinthians

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Avelar e Piton; Camacho, Cantillo (Otero), Ramiro (Boselli) e Araos (Mateus Vital); Gustavo Mosquito (Leo Natel) e Jô. T.: Thiago Nunes

BOTAFOGO

Gatito; Kevin, Benevenuto, Kanu, Forster e Guilherme; Caio Alexandre (David Souza) e Honda; Bruno Nazário (Rhuan), Kalou (Luiz Otavio) e Matheus Babi (Matheus Nascimento). T.: Paulo Autuori

Estádio: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Cantillo, Araos e Matheus Vital (COR); Marcelo Benevenuto (BOT)

Gols: Fagner (Corinthians) aos 11min e Bruno Nazario (Botafogo) aos 21min do 1º tempo; Kalou (Botafogo) aos 30min e Jô (Corinthians) aos 48min do 2º tempo.