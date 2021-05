Corinthians estreia contra o Atlético-GO no Brasileiro e aposta na sua base

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em crise financeira e sem recursos para trazer reforços para este ano, o Corinthians entra para a disputa do Campeonato Brasileiro apostando nos garotos da base. O teste dos jovens jogadores começa neste domingo (30) contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena, às 18h15.

No início desta temporada, o clube promoveu mais de uma dezena de atletas formados no Terrão vindos das categorias sub-20 e sub-17. Hoje, dos 38 nomes do elenco do Alvinegro, 21 passaram pelo departamento de formação de atletas do Parque São Jorge.

Alguns deles, como Raul Gustavo e João Victor, devem pintar como titulares na disputa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Outros atletas, casos de Rodrigo Varanda e Felipe Augusto, foram aos poucos perdendo espaço e estão em baixa.

Aos 18 anos, o goleiro Matheus Donelli passou na frente de Caíque França e Guilherme Pezão e é substituto imediato de Cássio após a saída de Walter para o Cuiabá. O jogador foi testado em um Dérbi e também na Copa Sul-Americana e foi elogiado nas quatro partidas que disputou nesta temporada.

O zagueiro João Victor ganhou experiência no Atlético-GO, justo o rival deste domingo, na última temporada, o defensor voltou ao Corinthians para brigar pela titularidade na equipe. João ganhou espaço atuando improvisado como zagueiro e fez bons jogos também como zagueiro. Aos 22 anos, ele é uma realidade no Alvinegro e briga por posição com o experiente Gil e o uruguaio Bruno Méndez.

Já o meia Adson demorou um pouco mais do que seus companheiros para ser utilizado pela comissão técnica, mas quando ganhou oportunidade soube a agarrar. Adson fez sete jogos, apenas um deles como titular, e distribuiu duas assistências. Deve ser opção para o técnico Sylvinho na reta inicial do Campeonato Brasileiro.

Polivalente e com boa chegada ao ataque, o volante Mandaca foi contratado pelo Corinthians no fim do ano passado para jogar no sub-20. Em poucos meses, ganhou vaga no time sub-20 e, logo na sequência, foi efetivado aos profissionais. Assim como Adson, o jogador demorou para ganhar uma chance da comissão técnica, mas soube aproveitá-la. O garoto, de 19 anos, tem facilidade para jogar como primeiro ou segundo volante, e também quebra o galho na lateral-direita.

O defensor Raul Gustavo está no profissional do Corinthians desde o segundo semestre do ano passado, ganhou a titularidade na reta final do Campeonato Paulista, e virou um xodó da torcida. Colocou jogadores mais experientes no banco de reservas e já é visto como uma potencial venda para o mercado europeu ainda nesta temporada.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Camacho, Gabriel e Adson; Gustavo Mosquito, Luan e Mateus Vital.. Técnico: Sylvinho.

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Dudu, Nathan Silva, Éder e Natanael; Gabriel Baralhas, Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Ronald e Zé Roberto. Técnico: Eduardo Barroca.

Estádio: Neo Química Arena, em SP.

Horário: Às 18h15 deste domingo (30)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)