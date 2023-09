Corinthians espera valorização de Moscardo com presença na seleção olímpica

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A convocação de Gabriel Moscardo para a seleção olímpica foi muito bem vista pelo Corinthians, que pretende vender, em breve, o jogador.

VALORIZAÇÃO

Segundo apurou a reportagem, o Corinthians não tem pressa para efetivar a venda de Gabriel Moscardo. O meio-campista está na mira do Chelsea, da Inglaterra, além de ter recebido outras sondagens da Europa.

A diretoria alvinegra crê que a convocação pode ser uma forma de valorizar o jogador no mercado. Moscardo ficará à disposição do técnico Ramon Menezes para os amistosos contra o Marrocos. O primeiro será hoje, às 16h, no Complexo Esportivo de Fez.

O garoto chorou ao saber da convocação no intervalo do clássico entre Corinthians e Palmeiras. Danilo e João Gomes, contundidos, foram cortados.

Caso Moscardo tenha um bom desempenho e seja um dos destaques na partida, o clube alvinegro crê que consequentemente haverá uma valorização do jogador.

Apesar das vendas recentes, o Corinthians entende que ainda é necessário se desfazer de atletas para compensar o déficit do primeiro semestre. Roger Guedes, Adson e Murillo foram negociados e devem deixar as contas no azul.

O time do parque São Jorge sofreu prejuízo de R$ 39 milhões entre janeiro e junho. A dívida geral do clube aumentou R$ 61 milhões.