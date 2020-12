Corinthians enfrenta o Botafogo de olho no G6 do Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians visita o Botafogo neste domingo (27), no Engenhão, às 16h, e precisa da vitória para se aproximar do G6 do Brasileiro. A partida entre as equipes é válida pela 27º rodada do campeonato.

Além de buscar a vitória, o time paulista tenta manter a invencibilidade como visitante sob o comando de Vagner Mancini. O técnico ainda não viu a sua equipe perder uma partida fora de casa. Foram cinco jogos fora da Neo Química Arena pelo Brasileiro, com três vitórias e dois empates.

Uma das novidades é a entrada do zagueiro Jemerson no lugar de Bruno Méndez, que está suspenso.

O volante Cantillo deve voltar contra o Botafogo após se recuperar de um estiramento na coxa. O colombiano foi um dos destaques da vitória da equipe corintiana sobre o clássico contra o São Paulo

O goleiro Cássio só volta aos treinos na segunda-feira. O defensor do Corinthians está de repouso após bater a cabeça na partida contra o Goiás. Walter deve entrar em seus lugar.

Ao longo de seus 26 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians ocupa, no momento, a nona colocação, com 36 pontos, cinco a menos do que o Palmeiras, o primeiro time dentro do G6.

Em situação complicada no Brasileiro, o Botafogo precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. Com 23 pontos, o time carioca está na 18ª colocação da tabela, com três pontos a mais que o lanterna Goiás.

Logo de cara, o time não vai contar com Bruno Nazário. Após se recuperar do Covid-19, o meia chegou a treinar, mas não foi relacionado para o confronto. Com lesão na coxa esquerda, Keisuke Honda também está fora.

Nos treinos, Barroca testou opções. O ataque deve ter mudanças, uma vez que Kalou e Warley não foram bem contra o Coritiba. Lecaros e Matheus Babi são alternativas.

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre, Cícero; Warley (Lecaros), Kalou (Matheus Babi) e Pedro Raul.

CORINTHIANS

Walter; Fagner, Marllon (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo (Gustavo Silva); Ramiro, Cazares e Otero; Jô. Técnico: Vagner Mancini

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro

Horário: 16h deste domingo

Árbitro: Heber Roberto Lopes (PR)