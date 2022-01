Corinthians encaminha acerto com goleiro Ivan e deve vender Donelli

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Corinthians avançou na negociação com Ivan, da Ponte Preta, e praticamente selou o acerto com o goleiro. Restam apenas detalhes burocráticos e a realização de exames médicos para o jogador ser oficializado como reforço.

Em contrapartida, o garoto Matheus Donelli, de 19 anos, será colocado no mercado da bola pelo clube do Parque São Jorge e pediu para ser transferido em definitivo.

Destaque da Ponte Preta e com passagens pela seleção brasileira, Ivan entrou na mira do Corinthians nos últimos dias e, após reunião nesta terça-feira (11), acertou seu adeus à equipe de campinas.

Os termos do acordo ainda são desconhecidos, mas o Corinthians o contratará em definitivo. As negociações foram intermediadas por Fernando Garcia, empresário do atleta e nome influente nos bastidores do Parque São Jorge.

Confirmada pela reportagem, a informação foi divulgada pelo GE inicialmente.

Ainda nesta semana, Ivan fará exames médicos e, caso seja aprovado nos testes, será anunciado como o terceiro reforço corintiano para a temporada de 2022, depois do volante Paulinho e do lateral Bruno Melo. O goleiro chega para ser o reserva imediato de Cássio no CT Joaquim Grava.

A negociação fez com que Matheus Donelli, atualmente o primeiro na linha de sucessão do gol corintiano, perdesse espaço e fosse colocado no mercado da bola.

Ciente de que não teria muitas chances nos próximos anos, o goleiro informou que prefere ser transferido em definitivo para dar sequência à sua carreira como profissional, iniciada na temporada passada.

Ainda não há uma negociação em curso pela saída de Donelli, mas a tendência é de que o garoto se transfira para algum clube europeu. Há também interessados no futebol brasileiro, porém os nomes não foram revelados.