Corinthians empresta Rodrigo Varanda e libera goleiro para time do Chipre

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians fechou nesta segunda-feira (4) a transferência de dois jogadores para o Akritas Chlorakas, do Chipre: o goleiro Guilherme Castellani e o atacante Rodrigo Varanda. Ambos estão de malas prontas para reforçar o time recém-promovido à primeira divisão local.

Guilherme teve o contrato rescindido e saiu de graça, mas o Corinthians mantém 10% de seus direitos econômicos e pode ganhar alguma coisa caso ele seja vendido. O goleiro tem 22 anos, nunca estreou no profissional, e seu contrato terminaria em dezembro. Em publicação nas redes sociais, ele se despediu do Alvinegro nesta segunda-feira (4).

"Com o coração transbordando gratidão, hoje me despeço do clube que foi minha casa durante os últimos nove anos. O Corinthians abriu suas portas para meus sonhos e aqui entreguei o melhor de mim, joguei grandes competições e sempre guardarei comigo as melhores memórias, escreveu Guilherme.

Já Rodrigo Varanda vai à Europa por empréstimo de um ano. Ele já estava emprestado à Chapecoense até novembro, mas saiu antes para assinar novo acordo com o time do Chipre. Ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2024.

Varanda abriu o ano de 2021 como titular do Corinthians, ainda sob comando de Vagner Mancini, mas acabou perdendo espaço pelo comportamento no extracampo. Chegou a ser negociado com o Red Bull Bragantino meses depois, mas não houve acordo, por isso acabou emprestado ao São Bernardo-SP. Ele jogou a Copinha deste ano pelo Corinthians e estava na Chape desde abril. Entre uma coisa e outra, foi acusado de ameaçar os filhos de vizinhos no prédio onde morava.