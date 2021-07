Corinthians é controlado pelo Fortaleza e perde a primeira como visitante

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - Até este domingo (11), o Corinthians não havia sido derrotado fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Coube ao Fortaleza quebrar a série invicta do time alvinegro. No Castelão, os corintianos sofreram tanto para se defender, como para atacar e perderam por 1 a 0.

Foi a sexta partida do time do Parque São Jorge como visitante no torneio. Antes, havia conquistado duas vitórias e três empates.

O resultado no confronto pela 11ª rodada permitiu ao Fortaleza chegar à quarta posição da tabela, com 21 pontos, sete a mais do que o Corinthians, apenas o 12º colocado e que estava invicto no Nacional há seis partidas.

A derrota para o time cearense encerrou, também, outra série invicta do corintianos. A equipe não perdia para o Fortaleza há 16 anos --foram oito vitórias e três empates no período. O último revés alvinegro foi pela 10ª rodada do Brasileiro de 2005, por 2 a 1, no Ceará.

Desta vez, para superar o time paulista, os cearenses contaram com um belo gol do atacante Robson, aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o atacante acertou um chute forte de fora da área e surpreendeu o goleiro Cássio.

À essa altura, os visitantes não tinham nem sequer conseguido criar uma chance clara, e terminaram a etapa inicial com apenas uma finalização certa, em chute de Mateus Vital. Já os donos da casa exigiram quatro boas defesas do goleiro corintiano.

No segundo tempo, o Corinthians até conseguiu passar mais tempo com a bola nos pés, mas voltou a ter dificuldades para furar a boa defesa dos donos da casa. Jô, por exemplo, não teve uma finalização certo durante todo o jogo.

Enquanto isso, o Fortaleza passou a apostar nos contra-ataques e esteve muito mais perto de chegar ao segundo gol do que de sofrer o empate. O placar, no entanto, permaneceu o mesmo da primeira etapa.

Na próxima rodada, o Corinthians vai enfrentar o Atlético-MG, no sábado (17), na Neo Química Arena. Já o time cearense terá pela frente o São Paulo, no mesmo dia, no Morumbi.

FORTALEZA

Felipe Alves (Marcelo Boeck); Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ronald, Felipe, Matheus Vargas (Osvaldo) e Lucas Crispim; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo (Araos) e Vitinho (Roni); Gustavo Silva (Marquinhos) e Mateus Vital (Luan) ; Jô (Felipe Augusto) . Técnico: Sylvinho.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1X0 CORINTHIANS

Local: Arena Castelão

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Márcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Jackson, Lucas Crispim e Felipe (FOR); Gil e Cantillo (COR)

Cartão Vermelho: Gastón Liendo (Assistente) (FOR)

Gols: Robson, do Fortaleza, aos 18 minutos do primeiro tempo.