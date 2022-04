Corinthians deve usar time misto contra o Fortaleza no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians enfrenta o Fortaleza neste domingo (1º) às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Vitor Pereira deve poupar os titulares do clube paulista pensando no próximo jogo na Libertadores.

Após segurar os seus principais jogadores no Dérbi contra o Palmeiras e vencer o Boca Juniors por 2 a 0, Vítor Pereira deve repetir a dose e levar a campo novamente um time alternativo de olho no compromisso contra o Deportivo Cali.

Após estrear com derrota para o Always Ready fora de casa, o Corinthians venceu o Deportivo Cali e o Boca Juniors em seus domínios e lidera o Grupo E da Libertadores com seis pontos, dois a mais que os rivais.

Dos últimos três jogos da fase de grupos, porém, disputará dois longe de Itaquera -a começar na próxima quarta às 21h contra o Cali. No Brasileirão, o time ocupa a terceira posição com os mesmos seis pontos em três rodadas e tem chances de assumir a liderança, caso vença o Fortaleza.

Para o confronto no Brasileiro, o técnico Vítor Pereira segue afastado por ter testado positivo para a Covid-19. Caso teste negativo neste sábado, poderá comandar o time.

O time paulista tem como novidade o retorno do jogador Robson Bambu, após se recuperar de uma lesão muscular.

O rival busca do seu primeiro ponto no Brasileirão. Sem vencer as suas primeiras partidas -derrotas contra o Cuiabá e Internacional. O time também teve a partida da terceira rodada adiado para 1º de junho contra o Ceará.

Sofrendo pressão pelo início ruim no campeonato, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve usar o que tem de melhor para o confronto em São Paulo.

Estádio: Neo Química Arena, em SP

Horário: 16h deste domingo (1º)

Árbitro: Savio Sampaio (DF)

Onde assistir: Globo, TV Aberta, e Premiere