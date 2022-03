Corinthians de Vítor Pereira dá show e goleia a Ponte Preta em Itaquera

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians teve uma atuação de gala na noite deste sábado (12). Em casa e com mais de 39 mil torcedores nas arquibancadas da Neo Química Arena, o Alvinegro não tomou conhecimento da Ponte Preta e venceu por 5 a 0, com gols de Renato Augusto, Paulinho, Gustavo Mosquito, Adson e Gustavo Mantuan. A derrota deixa a Macaca cada vez mais ameaçada de rebaixamento no Campeonato Paulista.

A partida marcou o primeiro jogo do técnico Vítor Pereira em Itaquera no comando do Timão. Nos 45 minutos iniciais, o Corinthians apresentou seu melhor desempenho na temporada, se posicionou a maior parte do tempo com os dez jogadores de linha no campo de ataque e não encontrou resistência para construir a vitória com três golaços.

Com os dez jogadores de linha posicionados no campo do ataque e o goleiro Cássio adiantado, o Corinthians encurralou a Ponte Preta em Itaquera e não deu chances para a Macaca. Sem a bola, o Timão dobrou a marcação e evitou os contra-ataques. Os gols foram marcados por Renato Augusto em chute colocado de fora da área, Paulinho em jogada trabalhada com Cantillo e Fagner, e por fim Gustavo Mosquito, de cobertura, ao sair cara a cara com o goleiro adversário.

Volante titular do Corinthians com Sylvinho e Fernando Lázaro, Du Queiroz não teve um bom início de jogo e foi substituído com menos de 30 minutos de jogo. Com um cartão amarelo e nervoso na partida, o meio-campista deu lugar a Victor Cantillo e deixou o gramado cabisbaixo. No momento do terceiro gol do Timão, o técnico Vítor Pereira foi comemorar com Du, o único jogador do banco que não correu para festejar com Mosquito. O português abraçou o volante duas vezes e demonstrou apoio ao jogador.

No segundo tempo, a impressão foi de que o Corinthians 'tirou o pé' e poupou energias para o Dérbi da próxima quinta, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Mesmo assim, o time se manteve superior tecnicamente e marcou dois gols. Um com Adson após jogada trabalhada por Fagner e Cantillo pelo lado direito, e depois, no último minuto, com Gustavo Mantuan aproveitando passe de Adson.

Os minutos finais da partida evidenciaram a diferença técnica entre Corinthians e Ponte Preta. Enquanto Willian distribuía dribles pelos dois lados do campo, a Macaca ficou nervosa e passou a cometer faltas no time adversário. Em uma arrancada do camisa 10 corintiano pela esquerda, Kevin o derrubou e levou o cartão vermelho direto prejudicando mais ainda o time de Campinas.

A Macaca vai para a última rodada do Campeonato Paulista com a possibilidade de rebaixamento no estadual. O time soma apenas oito pontos ganhos em 33 disputados, ocupa a penúltima colocação geral e precisa de uma vitória, diante do Ituano, para se manter na elite. Além do triunfo em casa, a Ponte torce por tropeços de Água Santa, Inter de Limeira, Santos e Ferroviária.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 5x0 PONTE PRETA

Data: 12/03/2022

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (BRA)

Hora: 18h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Du Queiroz, Fagner e Roger Guedes (Corinthians); Wesley, Pedro Júnior, Matheus Anjos, Moisés Ribeiro, Léo Naldi e João Pedro (Ponte Preta)

Cartões vermelhos: Kevin (Ponte Preta)

Gols: Corinthians: Renato Augusto, aos 14 minutos do 1º tempo; Paulinho, aos 44 minutos do 1º tempo; Gustavo Mosquito, aos 47 minutos do 1º tempo; Adson, aos 16 minutos do 2º tempo; e Gustavo Mantuan, aos 49 minutos do 2º tempo.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Gustavo Mantuan); Du Queiroz (Cantillo), Paulinho e Renato Augusto (Giuliano); Willian, Gustavo Mosquito (Adson) e Roger Guedes (Jô). Técnico: Vítor Pereira.

PONTE PRETA

Ygor Vinhas; Thiago Oliveira, Fabrício, Léo Naldi e Jean Carlos; Léo Santos (Moisés Ribeiro), Wesley (João Pedro), Matheus Anjos (Thalles) e Fessin (Pedro Júnior); Kevin e Ribamar (Josiel). Técnico: Hélio dos Anjos.