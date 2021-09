Corinthians confirma lesão em Roni, que será desfalque por sete rodadas no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O departamento médico do Corinthians identificou um entorse ligamentar no joelho direito do volante Roni. O jogador ficará fora de combate por cinco semanas e, portanto, desfalca o clube do Parque São Jorge pelas próximas sete rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele já iniciou o tratamento no CT Joaquim Grava.

Homem de confiança do técnico Sylvinho, com 18 aparições nas 20 rodadas já disputadas do Brasileiro, o meio-campista se machucou durante o jogo do último domingo (12), contra o Atlético-GO. O jogador deixou o campo chorando ao ser substituído e apresentou um grande inchaço no joelho.

O atleta foi examinado e diagnosticado pelo doutor Joaquim Grava, consultor médico do Corinthians. Não há a necessidade de cirurgia na região, o que preocupava a comissão técnica alvinegra. Com a lesão, o jogador desfalcará o Corinthians nos jogos contra América-MG, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Bahia, Sport, Fluminense e São Paulo.

Além de Roni, o Corinthians também conta com outros três jogadores no departamento médico. São eles: Luan, que trata de dores musculares no adutor esquerdo, Adson, em recuperação de um trauma na perna esquerda, e o meia Ruan Oliveira, reavaliado pelos médicos do clube após cirurgia de reconstrução de ligamento e que, muito provavelmente, não joga mais nesta temporada.

Nas últimas semanas, o Corinthians se reforçou no setor ofensivo com as chegadas de Willian e Róger Guedes. Destaque do ataque da equipe paulista na temporada, Gustavo Mosquito disse que não se assustou com as contratações e avaliou que o nível de todo o time vai aumentar com os novos jogadores.