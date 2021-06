Corinthians cede Léo Santos ao sub-23 e treina com reservas em reapresentação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians voltou aos treinos nesta quinta-feira (17), dia seguinte à derrota para o Red Bull Bragantino, em casa, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares ficaram na parte interna do CT Joaquim Grava, e apenas os reservas trabalharam com bola. Na ocasião, o zagueiro Léo Santos foi cedido ao time sub-23 do Corinthians para ganhar ritmo de jogo.

Como é habitual em dias que sucedem as partidas, os atletas que iniciaram o jogo do dia anterior fizeram exercícios regenerativos para acelerar o processo de recuperação muscular.

Por conta disso, o técnico Sylvinho não pôde fazer um treino tático. As atividades do dia, segundo o Corinthians, foram de fundamentos técnicos, como passes, finalizações e cruzamentos.

O zagueiro Léo Santos, que não joga com o time principal desde o dia 9 de maio, foi emprestado ao elenco de Aspirantes, pelo qual foi titular na partida contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro da categoria.

A equipe sub-23 do Corinthians jogou em Jarinu e ficou no empate sem gols. Com isso, o clube alvinegro soma quatro pontos em duas rodadas e está na segunda colocação do Grupo A.

O atacante Léo Natel, que foi substituído no jogo de quarta (16) apenas seis minutos depois de entrar em campo, foi diagnosticado com uma luxação no ombro esquerdo e está sob os cuidados do departamento médico.

O atleta não deve ser relacionado para o jogo do Corinthians no domingo (20), contra o Bahia, pela sequência do Brasileiro.

O Corinthians volta aos treinos nesta sexta (18) pela tarde no CT Joaquim Grava já com todo o elenco à disposição da comissão técnica.