Corinthians busca empate nos acréscimos contra o Red Bull Bragantino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um gol já nos acréscimos, o Corinthians conseguiu buscar um empate diante do Red Bull Bragantino neste sábado (2), por 2 a 2, e manteve sua série invicta no Campeonato Brasileiro.

A equipe de Sylvinho perdia por 2 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, mas buscou a igualdade com gols de Renato Augusto, aos 44, e Gustavo Mosquito, que entrou no lugar de Willian, aos 50. Luan Cândido e Hurtado, aos 10 e aos 40 minutos, respectivamente, também da etapa final, marcaram pelos donos da casa.

O placar com quatro gols refletiu o bom confronto protagonizado pelas duas equipes, que fizeram um jogo aberto e criaram diversas chances.

A equipe de Sylvinho segue sem perder no Nacional desde o dia 1º de agosto, quando foi superada em casa pelo Flamengo, 3 a 1. Depois disso, foram quatro vitórias (Ceará, Athletico, Grêmio e Palmeiras) e cinco empates (Santos, Juventude, Atlético-GO, América-MG e Red Bull Bragantino).

Com essa série, o time encostou nas primeiras posições do Brasileiro e chegou agora aos 34 pontos, empatado justamente com o time de Bragança, que leva vantagem pelo saldo de gols (8 contra 3).

Além da boa campanha no Nacional, a equipe dirigida pelo técnico Mauricio Barbieri também conquistou recentemente uma vaga na decisão da Copa Sul-Americana pela primeira vez em sua história. Na decisão, o adversário será o Athletico. Quem ficar com o título conquistará uma vaga direta na Libertadores.

Na próxima rodada, o Corinthians vai enfrentar o Bahia, na terça-feira (5), em Itaquera, enquanto a equipe de Bragança terá pela frente o Flamengo, na quarta-feira (6), novamente em casa.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Luan Cândido (Novaes); Jadsom, Eric Ramires (Edimar) e Praxedes (Martinez); Artur, Cuello (Helinho) e Ytalo (Hurtado). Técnico: Maurício Barbieri

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Adson); Willian (Gustavo Silva), Giuliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira (Luan); Roger Guedes. Técnico: Sylvinho Mendes

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Gols: Luan Cândido, aos 10min, Hurtado, aos 40min, Renato Augusto, aos 44min, e Gustavo Mosquito, aos 50min do 2º tempo