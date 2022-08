Corinthians bate Palmeiras e abre vantagem na semi do Brasileiro Feminino

SÃO PAULO/SP - O Corinthians saiu na frente do Palmeiras por uma vaga na final do Brasileiro Feminino. Na tarde deste sábado (27), o Alvinegro venceu o rival por 2 a 1 na Neo Química Arena e precisa agora apenas de um empate no duelo de volta para conquistar a classificação. O confronto ainda ficou marcado por uma confusão entre as duas comissões técnicas no final do segundo tempo.

A segunda partida entre as equipes está marcada para o dia 10 de setembro, um sábado, às 14h, no Allianz Parque. Para avançar, o Alviverde precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso ganhe por apenas um , a definição da vaga vai para as penalidades.

Adriana recebeu na esquerda, cortou a marcação e bateu encobrindo a goleira Jully com menos de dois minutos de jogo. Ainda antes do intervalo, aos 41, Camilinha, que avançou em velocidade e deixou tudo igual. No começo da etapa final, a bola passou por toda área na cobrança de escanteio até Adriana chutar cruzado e Jaqueline, na pequena área, completar para o gol e garantir o triunfo alvinegro.

Partida

Com menos de dois minutos de jogo, as mandantes abriram o placar. Adriana recebeu na esquerda, cortou a marcação e bateu encobrindo a goleira Jully. A resposta das visitantes veio aos 5', com Bia Zaneratto, porém Lelê se esticou toda e conseguiu evitar o empate.

Mesmo em vantagem, o Corinthians continuou melhor e teve três chances para ampliar. Aos 14', Gabi Portilho obrigou Jully a tirar com os pés. Aos 18', a arqueira precisou trabalhar novamente para salvar o belo chute de Adriana. Um minuto depois, Tamires tentou por cobertura e Jully, com a ponta dos dedos, evitou o tento.

Apesar do domínio durante o primeiro tempo, quem conseguiu marcar foi o Palmeiras, aos 41. Bia Zaneratto deu uma linda assistência para Camilinha, que avançou em velocidade e tocou na saída da goleira para deixar tudo igual.

No começo da etapa final, o clube do Parque São Jorge balançou a rede antes dos dois minutos, mais uma vez. A bola passou por toda área na cobrança de escanteio até Adriana chutar cruzado e Jaqueline, na pequena área, completar para o gol. O escanteio saiu após um lindo chute de Jheniffer e outra grande intervenção de Jully.

Com as entradas de Carol Baiana, que veio no intervalo, e Byanca Brasil, que veio para jogo aos 21', o Alviverde melhorou em campo e passou a equilibrar a partida. Bruna Calderan, de cabeça, teve a melhor oportunidade do Palmeiras e Adriana, a do Corinthians.

Confusão

Aos 36' do segundo tempo, as comissões técnicas das equipes protagonizaram um bate boca, com direito a troca de empurrões, na beira do campo. As jogadoras interferiram para encerrar com a briga, mas a árbitra consultou o VAR e distribui cartões vermelhos. Além de Edson, preparador de goleiras do Corinthians, Ricardo Belli, técnico, e William Bittencourt, preparador físico, foram expulsos do lado do Palmeiras. Arhtur Elias, treinador alvinegro, ficou apenas no amarelo.

Toda a briga causou uma paralisação enorme no confronto, obrigando a árbitra a dar 11 minutos de acréscimos.