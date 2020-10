Corinthians bate líder do Brasileiro e afasta a crise

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a crise mais uma vez rondando o clube após a derrota da última quarta (28) para o América-MG, pela Copa do Brasil, o Corinthians se recuperou. A equipe bateu o líder Internacional, neste sábado (31), pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

O placar por 1 a 0 foi obtido com gol de Matheus Davó, escalado pela primeira vez como titular, ainda no primeiro tempo.

A equipe paulista chegou aos 24 pontos e se até pouco tempo atrás parecia destinada a lutar contra o rebaixamento, está agora a três da zona de classificação para a Libertadores.

Para seguir na primeira posição, o Internacional (35 pontos) terá de torcer contra o Flamengo (que enfrenta o São Paulo neste domingo, 1) e Atlético-MG (que joga contra o Palmeiras na segunda-feira, 2).

O time gaúcho teve uma boa chance no primeiro lance da partida, quando Edenílson chutou por cima de dentro da área. E foi só. O restante do primeiro tempo foi do Corinthians, que não criou muito, mas conseguiu anular todas as jogadas ofensivas do adversário.

A proposta corintiana era apertar a marcação e esperar que o Inter errasse passes ou a saída de bola. Sem criatividade no meio-campo, o técnico Vagner Mancini percebeu que tomar a iniciativa não era o melhor caminho.

Os donos da casa também tiveram dificuldade para construir lances no ataque, algo que tem sido comum na temporada. Mas pelo menos, não passaram sufoco.

A esperança de Mancini era que a entrada dos jogadores em velocidade pelo meio surpreendesse os zagueiros. Foi o que aconteceu aos 33 minutos, quando Cazares aplicou chapéu em Victor Cuesta e cruzou para Matheus Davó abrir o placar.

Figura controversa no Atlético-MG, Cazares tem o potencial para oferecer força ofensiva que o Corinthians não tinha no elenco.

Para tentar mudar o panorama da partida, o argentino Eduardo Coudet repetiu o que faz em todas as partidas do time colorado: colocou seu compatriota Andrés D'Alessandro em campo no segundo tempo.

O cenário não mudou. O Corinthians continuou confortável em campo. Se Davó tivesse controlado melhor a bola, teria anotado o segundo gol. O Inter não fez nenhuma finalização ao gol na etapa final que não fosse uma cabeçada fraca de Thiago Galhardo, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols. À exceção de Patrick, nenhum jogador da equipe visitante tentou lances individuais.

Melhor para o Corinthians, que conseguiu administrar com tranquilidade o resultado contra adversário que entrou em campo como favorito, mas não justificou essa condição. E nos acréscimos, Galhardo ainda foi expulso, por reclamação.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos; Xavier, Ramiro (Gabriel), Éderson (Camacho) e Cazares (Luan); Rómulo Otero e Matheus Davó (Léo Natel). Técnico: Vagner Mancini.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Heitor (Nonato), Zé Gabriel (Yuri Alberto), Victor Cuesta e Uendel (Johnny); Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, Marcos Guilherme (D'Alessandro) e Thiago Galhardo; Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1x0 INTERNACIONAL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 31 de outubro de 2020 (sábado)

Hora: às 19h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Sidmar dos Santos Meures (PR)

VAR: Wagner Reway (PB).

Cartão amarelo: Ramiro, Gil, Rómulo Otero, Cazares (Corinthians); Victor Cuesta, Edenílson, Leandro Fernández (Internacional)

Cartão vermelho: Thiago Galhardo (Internacional)

Gol(s): Matheus Davó (Corinthians), aos 35 minutos do 1º tempo