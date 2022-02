Corinthians anuncia Vítor Pereira como novo técnico; saiba quem é o português

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três semanas após a demissão de Sylvinho, o Corinthians acertou a contratação de um novo treinador. O clube chegou a um acordo com o português Vítor Pereira, de 53 anos, que estava livre no mercado desde sua saída do Fenerbahçe, da Turquia, em dezembro.

O técnico assinará um compromisso com validade até dezembro de 2022.

Pereira foi um dos primeiros nomes cogitados pela diretoria, mas não sinalizou positivamente após as conversas iniciais. Apontando questões familiares, demonstrou que preferia permanecer na Europa.

O Corinthians, então, passou a trabalhar com diferentes nomes e ficou perto de acerto com outro português, Luís Castro, 60. No entanto, as exigências do treinador aumentaram e Duilio encerrou a negociação, recomendando que assinasse com o Botafogo, também interessado.

O presidente retomou as tratativas com Vítor Pereira, melhorou a proposta e teve uma resposta positiva. O treinador foi apresentado aos dirigentes por um velho conhecido, o iraniano Kia Joorabchian, que participou da gestão do clube nos tempos de MSI e agora trabalha como agente.

Volante de carreira modesta, construída em pequenos times de Portugal, Pereira teve algumas de suas primeiras experiências na base do Porto. Cresceu no clube, assumiu a equipe principal e com ela conquistou duas edições do Campeonato Português, em 2011/12 e 2012/13.

Depois disso, dirigiu o saudita Al Ahli, o grego Olympiacos, o turco Fenerbahçe, o alemão 1860 München e o chinês Shanghai SIPG antes de retornar ao Fenerbahçe. Demitido em dezembro, chegou a fazer uma entrevista para assumir o inglês Everton, mas não foi escolhido.

O português, que foi auxiliar de André Villas-Boas no Porto, é considerado um treinador capaz de montar sistemas defensivos fortes. Foi com equipes consistentes que venceu duelos importantes com o Benfica de Jorge Jesus rumo ao bicampeonato nacional.

Apesar dos resultados, ele nunca conseguiu o prestígio do antecessor e ouviu críticas pelo que era apontado como dificuldade de comunicação. "Carisma não ganha títulos", respondeu Pereira, que também tem no currículo um Campeonato Grego (2014/15) e um Campeonato Chinês (2018).