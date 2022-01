Corinthians ainda trabalha saídas de Avelar, Jonathan Cafú e Matheus Matias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians inicia nesta segunda-feira (10) a temporada de 2022 com a reapresentação de seu elenco ao CT Joaquim Grava. Nas últimas semanas, a diretoria se empenhou em resolver a situação dos atletas que não teriam espaço com o técnico Sylvinho neste ano e, após rompimentos de contratos e empréstimos a outros clubes, possui apenas mais três pendências: Danilo Avelar, Jonathan Cafú e Matheus Matias.

O trio está ciente de que não faz parte dos planos do Corinthians e procura clubes interessados para dar sequência às suas respectivas carreiras. Agora zagueiro, Danilo Avelar chegou a ficar próximo de assinar com o Cruzeiro após conversar com Alexandre Mattos, mas a chegada de Ronaldo Fenômeno e a implementação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) na equipe celeste interromperam a negociação.

O nome de Avelar agrada a diretoria do Corinthians e não possui rejeição na comissão técnica. Contudo, o episódio de injúria racial cometido pelo jogador em junho do ano passado durante uma partida de videogame foi decisivo para a decisão de sua saída do Parque São Jorge. Recentemente, o atleta recebeu sondagem do Coritiba para a disputa da Série A em 2022.

Quem também está de malas prontas para deixar o Corinthians é o atacante Jonathan Cafú, emprestado ao Cuiabá no ano passado. O jogador tem contrato com o clube alvinegro até o fim de 2023 e escuta proposta de clubes do Oriente Médio. Há também o interesse de um time turco, cujo nome não foi revelado. A tendência é de que o atleta feche um acordo nos próximos dias.

Por fim, o caso mais complicado é o do também atacante Matheus Matias. O jogador pertence ao Corinthians desde 2018, no entanto, disputou apenas quatro partidas com o time principal, duas delas amistosas. Depois de seguidos empréstimos e passagem pelas categorias de base, o atleta chega ao seu último ano de contrato e será negociado assim que possível.

Recentemente, o próprio Matheus afirmou em entrevista que tinha um acordo encaminhado com a Ponte Preta, mas a diretoria da equipe campineira negou a informação. Tanto o Corinthians como os empresários do atacante trabalham para buscar um novo clube ao garoto, de apenas 23 anos.

CONFIRA A LISTA DE SAÍDAS DO CORINTHIANS

Caíque França (término de contrato)

Everaldo (emprestado ao América-MG)

Ederson (empréstimo ao Fortaleza)

Richard (negociado com o Ceará)

Janderson (emprestado ao Grêmio)

Sornoza (negociado com o Independiente Del Valle)

Matheus Jesus (emprestado à Ponte Preta)

Léo Santos (emprestado à Ponte Preta)

Igor Formiga (emprestado à Ponte Preta)

Caetano (emprestado ao Goiás)

Matheus Davó (emprestado ao São Bernardo)

André Luís (negociado com o Cuiabá)

Marquinhos (negociado com o Cuiabá)

Vitinho (emprestado ao Vasco)

Matheus Alexandre (emprestado ao Coritiba)

Thiaguinho (em negociação com o Santo André)

Rafael Bilu (em negociação com o Criciúma)

Fessin (em negociação com a Ponte Preta)