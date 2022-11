Corinthians acorda no segundo tempo, bate Ceará e segue na briga pelo vice

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Já classificado para a Libertadores e pouco inspirado, o Corinthians demorou para entrar no jogo, mas venceu o Ceará por 1 a 0, gol de Yuri Alberto nos acréscimos na noite deste sábado (5), na Neo Química Arena. E segue na briga para ser o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Com 64 pontos, o Timão disputa a posição com Fluminense, Internacional e Flamengo pela vice-liderança do Torneio.

O Ceará segue na briga para escapar da queda para a segunda divisão. O time cearense tem 34 pontos e está na 17ª colocação, agora com uma situação ainda mais complicada.

Precisando vencer para se livrar do rebaixamento para a Série B, o Ceará saiu para o jogo. E a primeira grande chance foi dos visitantes, quando Richardson acertou a trave após chute da entrada da área.

O Timão, com Ramiro pela direita e apenas Renato Augusto para acionar Mateus Vital e Yuri Alberto, sofria para criar chances de gol. No fim do primeiro tempo, o Corinthians acelerou o jogo e por pouco não marcou com Renato Augusto.

Se o camisa 8 comandava as ações dos donos da casa, Vina era o maestro do Ceará. Cássio fez uma defesa espetacular e impediu Vina de abrir o placar.

O Segundo tempo começou com o mesmo roteiro. O Ceará fechado tentando explorar o contra-ataque. E o Corinthians sem muita intensidade para buscar o resultado. Para mudar isso, Vítor Pereira colocou Róger Guedes. Com três minutos em campo, o camisa 10 acertou cobrança de falta no travessão de João Ricardo. O lance inflamou a torcida presente na Neo Química Arena.

O Corinthians foi aumentando a pressão, empurrando o Ceará para trás, e criando oportunidades. A insistência foi premiada no fim do jogo. Fagner fez boa jogada pela direita e após bate e rebate, Yuri Alberto apareceu para empurrar a bola e tirar o zero do placar, dando a vitória para o Timão e fazendo explodir a arena alvinegra.

O Corinthians joga contra o Coritiba na quarta-feira (9), às 19h, fora de casa. Já o Ceará, no mesmo dia e horário, joga com o Avaí em Florianópolis.

*

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Robert Renan e Lucas Piton (Fábio Santos); Fausto Vera, Du Queiroz (Maycon), Ramiro (Giuliano) e Renato Augusto; Mateus Vital (Róger Guedes) e Yuri Alberto. T.: Vítor Pereira.

CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Fernando Sobral, Richardson e Vina (Jhon Vásquez); Erick e Jô (Zé Roberto). T.: Juca Antonello.

*

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Fagner, Du Queiroz (Corinthians); Richard, Nino Paraíba e Vina (Ceará)

Gols: Yuri Alberto, aos 45' minutos do segundo tempo (Corinthians)