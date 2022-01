Copinha volta a ser esperança de garotos após temporada de ansiedade e insegurança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Medo, ansiedade e frustração. Os jovens aspirantes a jogadores profissionais de futebol convivem com uma mistura de sentimentos desde novembro de 2020, quando a Federação Paulista de Futebol anunciou o cancelamento da edição 2021 da Copinha, por conta do avanço da Covid-19 no país.

Mais tradicional torneio de base do Brasil, desde 1969 a Copa São Paulo é a principal esperança de milhares de garotos de conseguirem um contrato profissional. A não realização em 2021 soou para muitos com o fim do sonho.

"Foi um momento de muitas especulações, nada era certeza. Não tinha como planejar o futuro porque o problema que estávamos vivendo era cada vez maior e foi gerando uma certa angústia", afirma o volante Kelvi Chiesa Gomes, 19, do Juventude.

Quando começar a edição de 2022 da Copa São Paulo, em 2 de janeiro, exatos 708 dias vão ter se passado desde a disputa da final em que o Internacional superou o Grêmio nos pênaltis (3 a 1), após um empate no tempo normal (1 a 1), em 25 de janeiro de 2020, no Pacaembu.

De lá para cá, os atletas puderam retomar suas carreiras, interrompidas por quase quatro meses durante o auge da pandemia, mas a ansiedade para voltar a disputar o torneio persiste. "Foi um período muito difícil, todo atleta quer jogar, quer treinar, infelizmente a gente não podia fazer naquele momento", diz o atacante Pedro Bahia, 19, do Goiás. "Graças a Deus a vacina chegou e, aos poucos, tudo está voltando ao normal."

Em 2022, 128 clubes vão disputar o campeonato, divididos em 32 grupos. Serão mais de 3.800 jogadores, que em sua maioria sabem que a competição vale muito mais do que a taça. Para eles, é a visibilidade do torneio o que mais os atrai.

"Eu sou de 2002, então esse ano que passou será o meu último. Como não teve a Copinha, a gente sente muito. Ela ocorre num momento que não tem torneio do profissional, então tem muita visibilidade, muita gente quer ver, é bastante importante na nossa trajetória. Uma boa competição faz com que a gente seja olhado com bons olhos pelo profissional", destaca o volante Wendell, 20, do Botafogo.

A Copinha, que é um torneio sub-20, terá nesta edição jogadores nascidos em 2001, que vão completar 21 anos em 2022. Essa foi uma forma de a Federação Paulista de minimizar o impacto causado pela pandemia e pelo adiamento do último certame.

À época do anúncio do cancelamento da edição 2021, o Brasil ainda não havia iniciado a vacinação contra a Covid-19, que viria a começar em janeiro deste ano, e registrava naquela semana do dia 26 de novembro uma média móvel em sete dias de 31.640 novos casos do novo coronavírus e uma média móvel de mortes de 479 vítimas.

Wendell lembra, ainda, que, durante o período em que todas as atividades esportivas foram suspensas no Rio, inclusive os treinos de futebol, o Botafogo passou a enviar atividades por vídeo para que os jogadores pudessem manter a forma.

"Isso foi bom para a gente não ficar parado. Não é a mesma coisa, mas era uma preparação que ajudou no momento que as coisas voltaram. A gente teve todo suporte do clube, foi importante", diz o volante.

Esse tipo de suporte aos atletas também foi oferecido em alguns clubes do nordeste, como o Fortaleza. O goleiro Hugo, 20, por exemplo, lembra que Rogério Ceni ainda estava no comando do clube no começo da pandemia e teve uma preocupação especial de conversar com os atletas da base sobre o momento difícil.

"Nós tivemos muitas conversas com ele, mas também com toda a comissão técnica do profissional, eles tranquilizaram a gente sobre tudo isso", afirma o jogador, que diz ser fã do ex-goleiro e valorizar a experiência de poder trabalhar com ele.

"Foi incrível. Eu cresci vendo ele jogar. Trabalhando com ele eu aprendi muito. Ele ensinou muitas coisas e não só coisas de goleiro, mas de usar os pés também, que ele cobra muito", destaca Hugo, que gostaria de ver o Fortaleza campeão da Copinha. "Nossa meta é fazer a maior campanha da história do clube."

Até hoje, nenhum clube do nordeste conquistou o torneio. O Bahia, em 2011, teve o melhor desempenho da região, com um vice-campeonato, quando foi superado pelo Flamengo.

O estado com mais títulos é São Paulo, com 30 troféus, sendo 10 deles do Corinthians, o maior campeão da competição de base. Para especialistas, porém, o torneio não deve ser encarado somente pela briga pelo troféu, mas principalmente pela oportunidade de dar experiência aos jovens jogadores.

"A Copa São Paulo tem de ser o encerramento do ciclo do sub-20. Na Copinha, os clubes vão ter mais uma oportunidade de avaliar jogadores que estão estourando a idade. Nem todo clube tem a oportunidade de colocar esses jogadores nos estaduais. Por isso a importância da Copinha", explica Júnior Chávare, que é ex-coordenador da base do Atlético-MG.

VEJA OS GRUPOS E SEDES DA COPA SÃO PAULO DE 2022

Grupo 1 (Votuporanga)

Votuporanguense-SP

Bahia

Monte Azul-SP

Atlético Matogrossense

Grupo 2 (Tanabi)

Tanabi

Vila Nova-GO

Guarani

Aquidauanense-MS

Grupo 3 (Bálsamo)

Mirassol-SP

Sport

Taguatinga-DF

Confiança-SE

Grupo 4 (Lins)

Linense-SP

Atlético-MG

Andirá-AC

Desportivo Aliança-AL

Grupo 5 (Franca)

Francana-SP

Juventude

Ponte Preta

Confiança-PB

Grupo 6 (Matão)

Matonense-SP

Fluminense

Fast Clube-AM

Jacuipense-BA

Grupo 7 (Cravinhos)

Comercial-SP

Criciúma

Nova Iguaçu-RJ

Chapadinha-MA

Grupo 8 (Araraquara)

Ferroviária-SP

Santos

Rondoniense-RO

Operário-PR

Grupo 9 (Iacanga)

União Iacanga-SP

Santa Cruz-PE

Novorizontino-SP

União ABC-MS

Grupo 10 (Jaú)

XV de Jaú

Grêmio

Castanhal-PA

Mixto-MT

​Grupo 11 (São Carlos)

São-Carlense-SP

América-MG

São Carlos-SP

Falcon-SE

Grupo 12 (Araras)

União São João-SP

Athletico-PR

Velo Clube-SP

Taquarussú-TO

Grupo 13 (Guaratinguetá)

Manthiqueira-SP

Vitória-BA

XV de Piracicaba-SP

São José-RS

Grupo 14 (Taubaté)

Taubaté-SP

Botafogo

Petrolina-PE

Aparecidense-GO

Grupo 15 (São José dos Campos)

São José-SP

Corinthians

River-PI

Resende-RJ

Grupo 16 (Suzano)

União Suzano-SP

Fortaleza

Ituano

Concórdia-SC

Grupo 17 (Porto Feliz)

Desportivo Brasil-SP

Goiás

Botafogo-SP

Iape-MA

Grupo 18 (Jundiaí)

Paulista

Ceará

São Bernardo FC-SP

Bragantino-PA

Grupo 19 (Jaguariúna)

Jaguariúna

ABC-RN

Red Bull Bragantino

Fluminense-PI

Grupo 20 (Itapira)

Itapirense-SP

Cruzeiro

Retrô-PE

Palmas-TO

Grupo 21 (São Caetano do Sul)

São Caetano

São Paulo

Desportiva Perilima-PB

CSE-AL

Grupo 22 (São Bernardo do Campo)

EC São Bernardo

Londrina

São Bento-SP

Aster Brasil-ES

Grupo 23 (Osasco)

Osasco Audax-SP

Joinville

Santo André

Camaçariense-BA

Grupo 24 (Santana de Parnaíba)

Ska Brasil-SP

Vasco

Rio Claro-SP

Lagarto-SE

Grupo 25 (Mogi das Cruzes)

União Mogi-SP

Internacional

Portuguesa

São Raimundo-RR

Grupo 26 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Avaí

Guarulhos-SP

Santana-AP

Grupo 27 (Mauá)

Mauá Futebol

Atlético-GO

Mauaense-SP

Volta Redonda-RJ

Grupo 28 (Diadema)

Água Santa-SP

Palmeiras

Real Ariquemes-RO

Assu-RN

Grupo 29 (Barueri)

Oeste-SP

Flamengo

Floresta-CE

Forte-ES

Grupo 30 (São Paulo - Ibrachina)

Ibrachina

Náutico

Inter de Limeira-SP

Serranense-MG

Grupo 31 (São Paulo - Javari)

Juventus-SP

CRB-AL

Portuguesa Santista-SP

Canaã-BA

Grupo 32 (São Paulo - Nacional)

Nacional-SP

Coritiba

Capivariano-SP

Real Brasília-DF