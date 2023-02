Copa Verde: Princesa estreia neste domingo e Manaus espera adversário na 2ª fase

Manaus/AM - O Amazonas tem como representantes da Copa do Brasil o Princesa do Solimões e o Manaus, finalistas do Campeonato Amazonense de 2022, e que podem se encontrar na competição.

O Tubarão de Manacapuru entra na primeira fase e estreia no domingo (19), diante do Rio Branco-AC, às 21h (horário de Manaus), no estádio Florestão em um jogo único e eliminatório. A data não contrasta com o Barezão, visto que o Princesa estará de folga na 7ª rodada.

O Manaus é o melhor amazonense no posicionado no ranking da CBF, e por isso estreia a partir da segunda fase. O clube esmeraldino aguarda o vencedor do duelo entre Rio Branco e Princesa, podendo promover um confronto local logo de cara, também em caráter único. A partida está marcada para quarta-feira (22), às 20h (horário de Manaus), em local a ser definido.

Todas as fases serão disputadas em formato mata-mata. A Copa Verde conta com 24 times, sendo 16 estreantes na primeira fase e oito clubes na segunda fase. As equipes disputarão jogos únicos nas duas primeiras fases e, a partir das quartas de final, duelos de ida e volta. A final está prevista para o dia 3 de maio.