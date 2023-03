Copa Verde: Princesa e Paysandu empatam sem gols, e decisão fica para Belém

Manaus/AM - Na noite desta quarta-feira (8), o estádio Gilbertão recebeu o duelo entre Princesa do Solimões e Paysandu, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde 2023. As equipes empataram em 0 a 0 e deixaram a decisão por uma vaga nas semifinais da competição regional para o dia 23, na Curuzu.

O jogo de volta está marcado para o dia 23, no estádio da Curuzu, às 19h (de Manaus). Quem vencer, leva. Em caso de empate no tempo normal, a vaga para as semifinais será definida na disputa de pênaltis.

Nesse meio tempo, o Princesa busca a classificação para as semifinais do Campeonato Amazonense. Neste domingo (12), a equipe visita o RPE Parintins no Francisco Garcia, às 15h30, no primeiro jogo das quartas de final.