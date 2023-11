Copa Sesc de Vôlei abre inscrições para campeonato em Manaus; veja

Manaus/AM - A Copa Sesc de Vôlei - Troféu Paulo Avelino está com inscrições abertas e seguem até sexta-feira (10). A atividade esportiva tem início no próximo sábado (11), na unidade do Sesc Balneário, situado na Av. Constantinopla, 288, Centro. Os interessados em participar podem realizar a inscrição na Coordenação de Lazer, localizada na mesma unidade, das 8h30 às 17h.

A competição é voltada para atletas nascidos a partir de 2004. Cada equipe será composta por até 12 atletas, um técnico e um assistente técnico listados na ficha de inscrição. Disponível nas categorias feminina e masculina, a competição tem um investimento de R$300 por equipe.

Após a cerimônia de abertura, as demais fases do campeonato acontecerão nos dias 12, 20, 25 e 26 de novembro.

As equipes vencedoras dos três primeiros lugares, masculino e feminino, serão premiadas com troféus, medalhas e uma bola de vôlei da Mikasa. Com diferença para o 1º lugar que também ganhará um valor em dinheiro.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a organização do evento através do número: (92) 98139-0582.

Com informações da assessoria