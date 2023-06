Copa São Paulo sub-20 terá versão para jogadoras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (2) a realização da 1ª Copa São Paulo feminina sub-20. O torneio, tradicional no masculino para equipes sub-20, será realizado em dezembro deste ano, com 16 equipes ainda a serem definidas.

A competição será feita em parceria com a FPF (Federação Paulista de Futebol), que organiza o evento de homens. A prefeitura anunciou que vai investir R$ 3,5 milhões.

"A competição masculina tem 128 clubes e é a maior de base do mundo. A gente começa [a feminina] com 16, mas a nossa expectativa é que a gente vá ampliando a cada ano o número de clubes participantes e com equipes de todo o Brasil", disse Mauro Silva, vice-presidente da FPF.

Para Silva, volante campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, trata-se de um "resgate histórico".

Apelidado de Copinha, o torneio no masculino acontece desde 1969, quando foi jogado com quatro clubes. Neste ano, os 128 foram espalhados em confrontos realizados em 29 cidades do estado. A final sempre acontece em 25 de janeiro, dia do aniversário de fundação da capital.

Está em disputa atualmente o Campeonato Paulista feminino, com a participação de 16 times.

Na fórmula da primeira copinha feminina, as agremiações serão divididas em quatro grupos de quatro equipes. As duas melhores avançam para as quartas de final, quando inicia o mata-mata até a decisão.