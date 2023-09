Copa Osvaldo Alves de Jiu-jitsu acontece neste domingo em Manaus

As disputas acontecerão nas categorias mirim, infantil, juvenil, adulto e máster. Com delegações confirmadas dos municípios de Tabatinga, Tefé e Manacapuru.

Manaus/AM - A Arena Amadeu Teixeira recebe neste domingo (24), a partir das 9h, a 36ª edição Copa Osvaldo Alves de Jiu-jitsu. Com mais de 800 atletas inscritos, a competição conta com apoio do Governo do Amazonas e visa qualificar os atletas para competições nacionais.

