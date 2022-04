'Copa ostentação' tem hospedagem de até R$ 330 mil no Qatar

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A oito meses da Copa do Mundo, quem quiser (e puder) reservar hospedagem no Qatar já tem várias opções disponíveis em um serviço oficial da Fifa. Há desde quartos simples com diária de US$ 100 (ou R$ 480) até cabines em um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, da abertura ao encerramento do Mundial, a US$ 70 mil (ou R$ 330 mil).

Mesmo em uma edição meio deslocada no tempo e no espaço —no final do ano e em um país sem tradição no futebol—, a Fifa espera cerca de 1 milhão de turistas no Qatar ao longo das quatro semanas da Copa do Mundo. O país promete assegurar ao menos 130 mil quartos, apartamentos e vilas para hospedagem, com destaque para um serviço de acomodação disponibilizado junto à própria Fifa.

A opção mais em conta neste serviço é um quarto simples com duas camas de solteiro e diária de US$ 102, ou US$ 2,7 mil para o período de 27 noites entre a abertura e a final da Copa (cerca R$ 13 mil na cotação atual). O hotel fica na cidade de Al Wakrah, nos arredores de Doha, a alguns minutos do estádio Al Janoub, que vai receber seis jogos da fase de grupos (incluindo a estreia da França, atual campeã).

Já a versão "Copa do Mundo ostentação" inclui hospedagem em uma cabine em um dos maiores cruzeiros do mundo, o MSC World Europe, que estará atracado em Doha. O navio tem 330 metros de extensão e é propagandeado como "uma autêntica cidade do futuro". A cabine de alto padrão acomoda até duas pessoas com diária a US$ 2,5 mil durante o Mundial —ou US$ 69,9 mil do começo ao final da Copa (equivalente a R$ 329 mil).

A organização do Mundial avisa que, fora deste serviço da Fifa, quem tentar se hospedar por conta própria no Qatar pode acabar pagando preços extorsivos. "Aprendemos com eventos anteriores. Sabemos que houve aumentos de preços de hospedagem para aproveitar que torcedores já haviam comprado ingressos", avisa o CEO do Comitê Supremo para Entrega e Legado de Qatar 2022, Nasser Al Khater.

O primeiro jogo do Mundial começa às 7h (de Brasília) de 21 de novembro, uma segunda-feira, quando Senegal e Holanda dão o pontapé inicial. No entanto, a abertura oficial da Copa será no terceiro jogo, entre Qatar e Equador, às 13h do mesmo dia. A seleção brasileira joga na fase de grupos nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente contra Sérvia, Suíça e Camarões.