Copa do Mundo Feminina: Brasil tenta vencer França pela 1ª vez

A Seleção Brasileira segue com Marta no banco de reservas e com apenas uma mudança em relação à equipe: Geyse entra no lugar de Bia Zaneratto. A técnica Pia Sundhage montou o time com a seguinte escalação: Lelê; Antônia, Lauren, Rafaelle, Tamires; Ary Borges, Luana, Adriana; Kerolin, Geyse e Debinha.

O Brasil enfrenta a França na manhã deste sábado (29), às 7h (horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo Feminina e busca vencer pela primeira vez a equipe francesa.

