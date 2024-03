Copa do Brasil: veja datas e horários dos jogos da segunda fase

Os mandos de campo já haviam sido sorteados previamente pela CBF. Na etapa anterior, a equipe pior colocada no ranking era detentora do mando da partida.

Em caso de igualdade no placar, a decisão do time classificado para a fase seguinte será nos pênaltis.

Os classificados para a terceira fase da Copa do Brasil serão conhecidos também em jogo único. A diferença em relação à primeira fase é que não há mais a vantagem do empate para a equipe visitante.

Na tarde desta segunda (4), o Fortaleza venceu o Fluminense-PI e garantiu a última vaga para a segunda fase do torneio. A partida teve seu primeiro tempo disputado no domingo (3), mas teve a etapa final adiada para segunda devido às más condições do gramado após uma chuva.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A segunda fase da Copa do Brasil começa na próxima quarta-feira (6) e contará com 20 jogos até o fim da próxima semana.

